St.Otmars Handballer verlieren gegen GC Amicitia Zürich.

Handball St.Otmar schenkt GC Amicitia Zürich zu viele einfache Tore und verliert Die St.Galler NLA-Handballer unterliegen bei GC Amicitia Zürich mit 27:29 (12:16). Vor allem in der ersten Hälfte leisten sie sich zu viele Fehler. Ives Bruggmann, Zürich Jetzt kommentieren 17.09.2022, 22.33 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ohne Fortune im Abschluss: St.Otmars Olufemi Onamade (Mitte) bleibt in Zürich torlos. Bild: Reto Martin

In der ersten Halbzeit lud der TSV St.Otmar in der Zürcher Saalsporthalle den Gegner förmlich zu schnellen Gegenstössen ein: Zahlreiche technische Fehler, eine schwache Wurfausbeute und ein zu langsamer Rückzug. GC Amiciia Zürich nahm dankend an. Knapp die Hälfte der bis zur Pause erzielten 16 Treffer waren «einfache Tore» nach Kontern.

Wurfquote lag unter 50 Prozent

Sinnbildlich für das Unvermögen im Abschluss war der Auftritt des St.Galler Rechtsaussens Olufemi Onamade. Der GC-Leihspieler vergab sämtliche seiner vier Würfe – allesamt waren beste Gelegenheiten. Mangelnde Präzision und ein starker Goalie Paul Bar verwehrten ihm ein Tor gegen seinen Besitzerverein. Doch auch St.Otmars Leistungsträger kamen in Zürich nicht auf Touren. Topskorer Ariel Pietrasik benötigte für seine drei Treffer acht Versuche. So wiesen die Gäste in der ersten Halbzeit eine Wurfausbeute von unter 50 Prozent aus. GC-Goalie Bar hingegen brillierte mit neun Paraden und einer Abwehrquote von 43 Prozent. St.Otmars Torhüter Marian Zernovic war es zu verdanken, dass die St.Galler bei Spielhälfte überhaupt noch Chancen auf Punkte hatten. Trotz vieler Eins-gegen-eins-Situationen parierte er sechsmal.

Eine Aufholjagd wie aus dem Nichts

Auch die zweite Hälfte begann für St.Otmar suboptimal. Die ersten drei Aktionen waren eine Zweiminutenstrafe, ein Gegentor sowie ein technischer Fehler aufgrund eines Zeitspiels. 12:17 stand es zu diesem Zeitpunkt. Danach pendelte sich der Rückstand der St.Galler zwischen drei und fünf Toren ein. Nach einer roten Karte gegen den Zürcher David Hrachovec und erneut fehlerhaftem Spiel der Gäste schien die Partie beim Stand von 21:26 achteinhalb Minuten vor Schluss entschieden. St.Otmars Trainer Zoltan Cordas nahm nochmals ein Time-out. Und siehe da: Wie aus dem Nichts hiess es in der 59. Minute plötzlich 26:27.

Irgendwie war es bezeichnend, dass sich St.Otmar die Chance auf den Sieg gleich selbst nahm. Zwei Zweiminutenstrafen innert Kürze besiegelten die Niederlage. Die Zürcher erzielten das vorentscheidende 28:26. Kreisläufer Benjamin Geisser sagte nach der Partie:

«Dieses Ende hat uns gezeigt, dass wir es in den eigenen Händen gehabt hätten.»

Denn GC Amicitia erwischte ebenfalls nicht den besten Tag. «Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Das ist nicht der Handball, den wir zeigen wollen.» Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel steht St.Otmar auf Rang acht.

Telegramm:

GC Amicitia ZH – St.Otmar 29:27 (16:12)

Saalsporthalle – 200 Zuschauer – Sr. Castiñeiras/Zwahlen.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia. 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. – 44. Rot und Disqualifikation gegen D. Hrachovec.

GC Amicitia Zürich: Bar (12 Paraden)/Bachmann (0 P.); Harbuz (2), Blättler (6), Popovski (1), Sluijters (4), Gudmundsson (2/2), Bamert (2), Zeltner, Laube, Bader, D. Hrachovec (1), Quni (1), Poloz (5), Platz (3), Maros (2).

St.Otmar: Zernovic (10 P.)/Perazic (0 P.); Pendic (3), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romdhane (4), Jurilj (3), Haas, Pietrasik (9), Kaiser (3), Gangl, Juric (2), Schneider, Onamade.

Bemerkungen: St.Otmar ohne Rojnica. – Verhältnis vergebener Penaltys: 2:0.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen