Handballstar Andy Schmid kommt zu St.Otmar in die Kreuzbleiche.

Handball St.Otmar erwartet Zuschauerauflauf in der Kreuzbleiche: Andy Schmid füllt die Hallen im Land Der beste Schweizer Handballer gastiert am Mittwoch um 19.30 Uhr mit Kriens-Luzern in der Kreuzbleiche. St.Otmar ist gewappnet für viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andy Schmid belegt mit dem HC Kriens-Luzern den zweiten Tabellenplatz in der NLA. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Der HC Kriens-Luzern ist nicht mehr derselbe Verein, seit Andy Schmid in diesem Sommer in die Schweiz zurückgekehrt ist. Der beste Schweizer Handballer der vergangenen zwei Jahrzehnte stellte seinen neuen und alten Klub nicht nur sportlich auf die Probe. «Wir sind auf allen Ebenen in neue Dimensionen vorgestossen», sagt Daniel Frank, Mediensprecher und gleichzeitig einer von zwei Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle.

Bereits mit der Bekanntgabe des Wechsels per Video in den sozialen Medien kamen erste Trikotwünsche. «Wir hatten vorher nicht einmal einen Fanshop. Nun kommen Anfragen für Schmid-Leibchen aus Österreich, Deutschland oder den Niederlanden», sagt Frank. Die Schmid-Trikots könne er komplett bedruckt beim Hersteller ordern. Für Einzelwünsche – in der Regel sind das Schmids Mitspieler – kann Frank Name und Nummer auch selbst beflocken. Dafür erhält er Zutritt in die Räume des FC Luzern, der über eine professionelle Beflockungsmaschine verfügt.

Krauerhalle ist für den Andrang zu klein

Weiter schlägt sich die Euphorie um Andy Schmid auch bei den Zuschauerzahlen in der heimischen Krauerhalle nieder. 950 Plätze bietet die in die Jahre gekommene Turnhalle. Die Fertigstellung der neuen Pilatus-Arena, die für 2025 vorgesehen ist, kommt wohl zu spät. Schmid hat bei Kriens-Luzern einen Zweijahresvertrag bis Ende der Saison 2022/23 unterschrieben. Dann wird er fast 41-jährig sein. Nur ein einziges Mal blieben in der Krauerhalle in der laufenden Saison einige Sitze frei – im Spiel gegen Aufsteiger Kreuzlingen. Schmid fragte danach Frank spasseshalber:

«Ist der Boom schon vorbei?»

Weil der HC Kriens-Luzern in der Krauerhalle an seine Grenzen stösst und deutlich mehr Tickets verkaufen könnte, will der Innerschweizer Verein für ausgewählte Spiele sowie die Playoff-Partien temporär in die Stadthalle in Sursee ausweichen. Diese zählt 2300 Plätze. Erstmals am 10. Dezember, wenn die Kadetten Schaffhausen in die Zentralschweiz reisen. Es soll so etwas wie die Hauptprobe für das Playoff werden. «Die Halle ist schon voll», sagt Frank. Nur einige Hospitality-Plätze seien noch zu haben.

Livestream neu auf Hochdeutsch

Der Livestream des HC Kriens-Luzern stiess in ungeahnte Höhen vor. Die Spiele werden europaweit von teilweise über 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt. Kommentator Manuel Schnellmann wechselte auf diese Saison hin auf Hochdeutsch, um den internationalen Fans gerecht zu werden.

Kreisläufer Sipic und die S-Achse

Medial sei das Interesse an Schmid «brutal», wie es Frank nennt. «Vom Bodensee bis zum Genfersee wollen alle etwas von ihm.» In enger Absprache mit dem Handballer versucht Frank den Anfragen gerecht zu werden. «Andy nimmt sich viel Zeit. Er will den Schweizer Handball pushen.»

Durchsetzungsstark am Kreis: Marin Sipic. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus

Die grösste Veränderung im HC Kriens-Luzern fand jedoch im sportlichen Bereich statt. Schmid schlüpfte von Beginn an in die Chefrolle und orchestriert seither das Angriffsspiel, wie nur er es in der Schweiz beherrscht. In Kreisläufer Marin Sipic fand er einen kongenialen Partner. Auch hierbei profitierte Kriens-Luzern von Schmids Renommée. «Sipic hatte Angebote aus ganz Europa. Doch er wollte mit Schmid zusammenspielen», verrät Frank. Die Innerschweizer freut’s. Ihre «S-Achse» bestehend aus Schmid und Sipic ist die Ligaattraktion schlechthin. Die 190 Treffer des Regisseurs (110) und seines Kreisläufers (80) sind nur ein Indiz dafür.

Schmid, der sich aktuell in der Trainerausbildung befindet, geht mit seiner Professionalität voran. «Wehe, wenn im Training jemand nicht den nötigen Biss mitbringt», sagt Frank. Das sehe Schmid nicht gerne.

Selbst GC Amcitia mit 1000 Zuschauern, St.Otmar vor Saisonrekord

Vom Kuchen Schmid können sich auch die anderen NLA-Vereine etwas abschneiden. Denn überall, wo der Luzerner antritt, kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Scharen. So pilgerten beispielsweise in Winterthur 2000 Besucher in die Arena. Selbst GC Amicitia Zürich, das normalerweise nur rund 300 Plätze belegen kann, empfing Schmid mit 1000 Zuschauerinnen und Zuschauern.

Da der TSV St.Otmar in der NLA traditionell zu den Teams mit den meisten Zuschauern zählt, wird auch in St.Gallen ein Aufmarsch erwartet. Zahlreiche Vereine und Firmen hätten sich bereits Tickets gesichert, sagt Präsident Hans Wey. «Wir erwarten zwischen 1500 und 2000 Zuschauer.» So viele waren es letztmals im Playoff-Viertelfinal gegen Pfadi Winterthur. Deshalb empfiehlt der Verein seinen Anhängern ein «frühzeitiges Erscheinen, um langes Anstehen zu verhindern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen