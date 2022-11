Schmid-Gala beim 36:29-Sieg von Kriens-Luzern bei St.Otmar.

Handball St.Otmar erstarrt bei der Show von Andy Schmid in der Kreuzbleiche in Ehrfurcht Die St.Galler NLA-Handballer verlieren gegen Kriens-Luzern deutlich mit 29:36 (11:21). Die 1880 Zuschauerinnen und Zuschauer erleben in der Kreuzbleiche einen Galaauftritt Andy Schmids. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 23.11.2022, 22.19 Uhr

Andy Schmid beschäftigt die St. Galler Defensive. Bild: Arthur Gamsa

Rund 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind alleine wegen Andy Schmid in die Kreuzbleiche gepilgert, denn normalerweise kommen im Schnitt rund 800 Besucher in die Halle. Nun waren es 1880 – und das an einem Mittwochabend. Der Schweizer Handballstar bewies in St.Gallen, weshalb er die Massen bewegt. Er legte fulminant los. Penaltytor hier, Kreisanspiel da, Schlagwurf dort. Wie der Mittelmann die Offensive des HC Kriens-Luzern orchestrierte, war ein Augenschmaus.

Böser Fehlstart St.Otmars

Ob der Klasse Schmids schienen auch die Spieler des TSV St.Otmar beeindruckt – oder sind sie in Ehrfurcht erstarrt? Während Schmid vorne eine Show abzog, verwarfen die St.Galler ein ums andere Mal. Dazu kamen Schrittfehler, ein Penalty über das Tor oder Gegentreffer ins verlassene Tor.

Von den ersten neun Würfen fand bei St.Otmar nur einer den Weg ins Tor von Kriens-Goalie Rok Zaponsek, der zudem eine starke Abwehrquote aufwies. In der Anfangsphase befand sich diese bei über 70 Prozent. Beim Stand von 2:13 sah sich Trainer Zoltan Cordas gezwungen, bereits sein zweites Time-out zu nehmen. Das sagt eigentlich alles über die Leistung St.Otmars aus. Bis zur Pause fingen sich die St.Gallen ein wenig. Doch die Partie war längstens entschieden.

Schmids Zehnmeterpass durch den Kreis

Während die St.Galler das Publikum kaum einmal in Stimmung versetzten, gelang dies Schmid beinahe im Minutentakt. Seine acht Kreisanspiele auf den bärenstarken Marin Sipic waren allesamt sehenswert. Doch jenes in der 21. Minute stellte alles in den Schatten. Aus rund zwölf Metern Torentfernung und nur einen Meter von der Seitenlinie entfernt, fand er seinen kongenialen Partner Sipic auf der entfernten Seite des Kreises. Der Zehnmeterpass über den Boden und mit viel Drall gespielt fand den Mitspieler, obwohl dieser von zwei Verteidigern eng markiert wurde.

St.Otmars Topskorer Dominik Jurilj (in Gelb) kommt auf zehn Treffer bei 18 Versuchen. Bild: Arthur Gamsa

Die fälligen Penaltys – an diesem Abend waren es deren neun – waren alle ein gefundenes Fressen für Schmid. Mal links, mal rechts, mal verzögert, mal über den Goalie, der 39-Jährige zeigte von der Siebenmeterlinie keine Nerven.

An 23 Toren beteiligt

Die Dominanz Schmids lässt sich mit Zahlen belegen: Von den 36 Treffern der Krienser war er an deren 23 beteiligt. 14 Tore erzielte er selbst, neun Mal spielte er den letzten Pass. Dazu kamen sieben Anspiele, davon sechs auf Sipic, die in Folge zu einem Penalty führten. St.Otmar spielte bei der Schmid-Show eine Nebenrolle. Im Derby gegen Kreuzlingen muss am Sonntag mehr kommen.

Telegramm:

St.Otmar – Kriens-Luzern 29:36 (11:21)

Kreuzbleiche 1880 Zuschauer.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen St.Otmar. 6-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern.

St.Otmar: Zernovic (2 Paraden)/Perazic (6 P.); Pendic (5/1), Geisser (5), Ben Romdhane (2), Jurilj (10), Haas (1), Kaiser (1), Juric (1), Schneider (1), Rojnica (1), Onamade (2).

Kriens-Luzern: Zaponsek (11 P, 3 Tore); Schmid (14/9), Lavric, Küttel (1), Sigrist (1), Wolfisberg (1), Orbovic (2), Rellstab (3), Steenaerts (2), Schlumpf (1), Sipic (2), Delchiappo, Langenick (3), Idrizi (3).

Bemerkungen: St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik und Schramm.

