Der LC Brühl gewinnt gegen den HSC Kreuzlingen.

Handball Siegesserie ausgebaut: Der LC Brühl lässt gegen den HSC Kreuzlingen nichts anbrennen Der LC Brühl fährt in der NLA-Finalrunde einen weiteren Sieg ein. Im Ostschweizer Derby gewinnen die St.Gallerinnen trotz kurzzeitigen Stolperers gegen Kreuzlingen mit 30:21. Matthias Schlageter Jetzt kommentieren 26.03.2023, 21.20 Uhr

In Topform: Brühls Kreisläuferin Tabea Schmid glänzt im Ostschweizer Derby gegen Kreuzlingen mit zehn Treffern. Bild: Balthasar Dörig

Die Gäste aus St.Gallen gingen mit einem kleinen Vorsprung aus den ersten zehn Minuten (5:3), was vor allem Tabea Schmid zuzuschreiben war, die bis dorthin alle Brühl-Treffer erzielt hatte. Als sich dann auch noch ihre Teamkolleginnen in die Torschützinnenliste eintrugen, zogen die Tabellenführerinnen im Thurgau davon.

Sechs Tore Vorsprung hatten die Brühlerinnen sowohl nach 19 Minuten (11:5) als auch in der 22. Minute (12:6). Wer die frühzeitige Entscheidung erwartete, musste sich jedoch noch gedulden. Kreuzlingen wehrte sich und Brühl liess gleichzeitig in den letzten Minuten der ersten Halbzeit, auch einigen Wechseln geschuldet, zu viel zu. Die Folge: Bis zum Pausenstand von 14:11 halbierte sich das Polster.

Siebter Sieg im siebten Spiel der Finalrunde

Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nichts. Nach 35 Minuten waren die Thurgauerinnen weiter dran am LC Brühl – es stand 16:14 für St.Gallen. Die Gäste waren sich dieser Gefahr bewusst und schalteten speziell in der Deckung einen Gang höher. Bis zur 54. Minute kassierten die St.Gallerinnen nur noch drei Treffer, sodass sich das Resultat mit 26:17 zugunsten des Teams von Trainer Rolf Erdin deutlich darstellte. Die Entscheidung pro Brühl war folglich gefallen und letztlich siegte Brühl im Ostschweizer Derby mit 30:21. Am Ende jubelten die Brühlerinnen damit über Sieg Nummer sieben im siebten Finalrundenspiel, während bei den Thurgauerinnen die Stimmung nach dem achten nicht gewonnenen Spiel entsprechend geknickt war.

Bereits 50 Tore in der Finalrunde

Matchwinnerin aufseiten der Rekordmeisterinnen war Schmid, die sich aktuell in ausgezeichneter Form präsentiert. In Kreuzlingen erzielte die Kreisläuferin ihre Finalrundentore 41 bis 50. Damit steuerte die Schweizer Nationalspielerin in der zweiten Saisonphase bislang durchschnittlich sieben Tore pro Spiel zu den sieben Siegen in der Finalrunde bei. Nur Kreuzlingens Pashke Marku traf schweizweit zweimal mehr – allerdings in acht Spielen.

Gemessen an den derzeitigen Stärkeverhältnissen war der Brühler Sieg im Ostschweizer Derby standesgemäss. Der Weg dorthin verlief aus Sicht der St. Gallerinnen aber kurzfristig holpriger als gewünscht. Brühl kämpfte sich aber diskussionslos wieder aus dem zwischenzeitlichen Tief heraus. Trotz einer Partie weniger auf der Habenseite liegen die Rekordmeisterinnen damit mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Spono weiter auf Rang eins.

Telegramm:

HSC Kreuzlingen – Brühl 21:30 (11:14)

Egelsee – 200 Zuschauerinnen – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Brühl, 4-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen.

Kreuzlingen: Siggard (0 Paraden)/Wörner (7 Paraden); Kampelmühler, Skoricova, Suter (3), Klein, Weidmann (2), Schalko (4), Rothacker, Marku (8), Blanke, Stadelmann, Kikanovic (2), Novotna, Heinstadt (2).

Brühl: Dokovic (5 Paraden), Schlachter (1 Parade); Schaefer, Kernatsch (3), Pavic (2), Ackermann (1), Altherr (4), Wolff (3/1), Schmid (10), Mosimann (4/1), Lüscher (1), Hess (2), Zürni, Baric, Simova.

Bemerkungen: Brühl ohne Gutkowska, Tomasini (beide verletzt) und Baljak (Einsatz U18).