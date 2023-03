Wie St.Otmar im Handballderby gegen Kreuzlingen siegen will.

Handball Positionsangriff ist Trumpf: Wie der TSV St.Otmar im Derby gegen den HSC Kreuzlingen ohne den verletzten Ariel Pietrasik agieren wird Die St.Galler NLA-Handballer müssen im Derby auswärts gegen den HSC Kreuzlingen am Freitag um 19.30 Uhr weiter auf ihren wichtigsten Spieler verzichten – das sind die Folgen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.03.2023, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kaum zu verteidigen: Ariel Pietrasik setzt zum Sprungwurf an. Bild: Ralph Ribi

Der TSV St.Otmar ist in der NLA wohl jenes Team, das am meisten von seinen Leistungsträgern abhängig ist. Andrija Pendic führt Regie, Ariel Pietrasik und Dominik Jurilj werfen die Tore aus der Distanz, Flügel Severin Kaiser besticht mit hoher Wurfquote, Peter Schramm hält die Defensive zusammen und dahinter steht als Rückhalt Marian Zernovic im Tor.

Pietrasiks Wucht in der Offensive

Angeführt von diesen Stammspielern kann St.Otmar jedem Team gefährlich werden. Das haben nicht zuletzt die Leistungen seit der Winterpause gezeigt, als das St.Galler Kader für einmal komplett war. Die Siege gegen Suhr Aarau, GC Amicitia und Wacker Thun bestätigten diesen Eindruck.

Überragend agierte in dieser Phase der polnische WM-Teilnehmer Pietrasik. Er wurde kürzlich vom Schweizer Handballverband zum Spieler des Monats Februar gewählt. Seine Wucht in der Offensive stellt in der Schweiz etwas Einmaliges dar. Seine Wurfauswahl könnte kaum besser sein, weshalb er im Durchschnitt deutlich über zehn Tore pro Partie erzielt. Dazu kommt seine wichtige Rolle im Mittelblock der Defensive.

Auf den Positionsangriff ist Verlass

Seit Anfang März fällt Pietrasik aufgrund einer im Training erlittenen Muskelverletzung im Oberschenkel aus. Die Zeit bis zum Playoff-Start am 6. April gegen Kriens-Luzern wird knapp. Das Fehlen Pietrasiks verschärft die Situation St.Otmars gleich doppelt. Denn Trainer Zoltan Cordas muss aus dem ohnehin nicht üppig besetzten Kader sowohl vorne als auch hinten einen Ersatz aus dem Hut zaubern. Doch auf eines ist in dieser Saison beim TSV St.Otmar Verlass: Der Positionsangriff funktioniert. Mit über 700 Treffern weisen die St.Galler in diesem Bereich den besten Wert in der Liga auf. Tempotore sind bei St.Otmar aufgrund des schmalen Kaders derweil rar gesät – es sind weniger als 50 und damit die wenigsten. Eines steht fest: Auch ohne Pietrasik wird St.Otmar sich auf seine Stärke besinnen müssen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen