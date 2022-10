St.Otmar verliert bei Kriens-Luzern trotz 34 erzielter Tore.

Handball Offensivspektakel in Kriens: St.Otmar wirft 34 Tore und verliert trotzdem Die St.Galler NLA-Handballer unterliegen beim HC Kriens-Luzern trotz viel Kampf und vielen Toren 34:37. St.Otmar kassiert nach mangelhafter Defensivleistung die vierte Niederlage im sechsten Spiel. Fritz Bischoff, Kriens Jetzt kommentieren 02.10.2022, 14.18 Uhr

Luzerns Andy Schmid (Mitte) behauptet den Ball gegen Ariel Pietrasik (links) und Olufemi Onamade. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Die Ausgangslage war klar: Der HC Kriens-Luzern als Tabellenzweiter mit elf Punkten aus sechs Spielen, damit noch ohne Niederlage, gegen den Siebten St.Otmar mit fünf Partien, nur vier Punkten und schon drei Niederlagen. Die Zentralschweizer waren der Favorit.

Dementsprechend präsentierte sich die Anfangsphase der Begegnung. Die 12:7-Führung nach rund einer Viertelstunde war Beweis dafür. Es zeichnete sich ein spielerischer Spaziergang für das Heimteam ab. Doch nur die Statistenrolle zu spielen, war nicht das Ding der St.Galler. «Wie auch immer, wir haben nicht aufgesteckt, Kampf und Moral bewiesen», analysierte Andrija Pendic die Tatsache, dass seine Mannschaft mit einem 16:16 in die Pause ging.

Mangelhaft im Rückzugsverhalten

Entgegen der Startphase der ersten Halbzeit war St.Otmar nach der Pause seinem Gegner ebenbürtig. So führten die Luzerner in der 45. Minute nur noch 27:26. Dies war vor allem der Treffsicherheit der grossgewachsenen Rückraumschützen Dominik Jurilj und Ariel Pietrasik in den Reihen der Gäste zuzuschreiben. Als die Bälle dann aber kurzfristig nicht mehr im gegnerischen Tor, sondern nur noch an der Torumrandung landeten, wendete sich das Blatt zu Gunsten von Kriens-Luzern. Die 29:26-Führung war die Folge. «Den Rückstand handelten wir uns aber nicht nur wegen der ausbleibenden Tore ein, sondern vor allem auch wegen unseres mangelhaften Rückzugsverhalten. Das war alles andere als optimal», stellte der 13-fache Torschütze Ariel Pietrasik fest. Er wurde zum besten Akteur seines Teams gewählt. Dafür erhielt er eine Flasche Sekt. Diese schenkte er Severin Kaiser, der seinen 28. Geburtstag feierte.

St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik warf in Kriens 20-mal auf das Tor und erzielte dabei 13 Treffer. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Doch weitere Geschenke wurden in Kriens nicht verteilt. Dazu war die Partie zu spannend und zu umkämpft. Dies sah auch Andy Schmid so. «St.Otmar hat uns mit seinen guten Rückraumschützen echt gefordert. Der meist ausgeglichene Spielverlauf hatte seinen Grund aber wohl auch darin, dass beide Deckungen nicht super disponiert waren», sagte der Ausnahmekönner, der seit seiner Rückkehr in der Innerschweiz eine Handballeuphorie ausgelöst hat. Die Begeisterung der Zuschauer war jedoch während des Spiels nur zeitweise hörbar und erreichte erst in der Endphase höhere Werte.

In den Schlussminuten eingebrochen

Da war die Unterstützung für die Gastgeber auch notwendig, denn bis zur 56. Minute hatte sich St.Otmar zum 34:33-Anschlusstreffer herangekämpft. «Leider sind wir danach etwas eingebrochen, was uns wohl die Punkte gekostet hat», stellte Kaiser fest. Es war die Phase, als sein Team in Überzahl einen der wenigen Fehlpässe zu verzeichnen hatte und Pietrasik einen Penalty an die Latte knallte. Dies bescherte dem Favoriten einen Viertorevorsprung, der bis zur Schlusssirene mit Leichtigkeit zu verwalten war. Für St.Otmar war damit die vierte Niederlage im sechsten Spiel und der siebte Tabellenrang Tatsache.

Doch auch bei der Niederlage gegen Kriens-Luzern war, wie schon bei den knappen Niederlagen gegen die Kadetten Schaffhausen und Pfadi Winterthur auszumachen, dass der leistungsmässige Unterschied der St.Galler zu den drei Spitzenteams klein ist. «Klar ist aber einerseits, dass 37 Gegentore zu viele sind und anderseits, dass man mit 34 erzielten Treffern nicht verlieren darf», stellte Pietrasik klar.

Telegramm:

Kriens Luzern - St.Otmar 37:34 (16:16)

Krauerhalle – 950 Zuschauer (ausverkauft) – Sr. Boshkoski/Stalder.

Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern und 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Kriens-Luzern: Zaponsek (15 Paraden)/Pellegrini (1 P.); Schmid (8/3), Lavric (2), Küttel (2), Orbovic (3), Rellstab (3), Oertli (2), Böhm (6/2), Schlumpf, Sipic (4), Delchiamppo, Wanner, Langenick (2), Zaponsek, Buob, Idrizi (5).

St.Otmar: Zernovic (7 Paraden)/Peraciz(3); Pendic (3), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romidhane, Jurilj (8), Haas, Pietrasik (13/1), Kaiser (4/2), Gangl, Schneider, Kürsteiner, Rojnica (2), Onamade (1).

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 1:3. – St.Otmar ohne Juric (krank).

