St.Otmar fordert in der NLA Kriens-Luzern um Andy Schmid.

Handball Nur 20 Tickets für St.Otmar übrig: Die St.Galler sind zu Gast bei Publikumsmagnet Andy Schmid in Kriens Die St.Galler NLA-Handballer um Captain Andrija Pendic fordern am Samstag um 18 Uhr Kriens-Luzern um Andy Schmid heraus. Der beste Schweizer Spieler der vergangenen zwei Jahrzehnte füllt die Hallen seit seiner Rückkehr in die Schweiz. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 30.09.2022, 17.15 Uhr

Spielfreudig wie eh und je: Luzerns Andy Schmid. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Wo er auftritt, kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer in Scharen. Andy Schmid, der beste Schweizer Handballer der vergangenen zwei Jahrzehnte füllt die Hallen in der höchsten Liga des Landes. In Thun lag die Zuschauerzahl bei knapp 900, bei den Kadetten und in Aarau bei über 1000. Diese Zahlen liegen jeweils deutlich über dem Durchschnitt. Die Krauerhalle in Kriens, wo Kriens-Luzern seine Heimspiele bestreitet, wird am Samstag um 18 Uhr zum dritten Mal in Folge ausverkauft sein. 900 Zuschauerinnen und Zuschauer passen hinein.

Der TSV St.Otmar bekam bereits während dieser Woche Bescheid, dass ihm maximal 20 Tickets zur Verfügung stünden. Diese Euphorie rund um Handballkünstler Schmid tut dem Schweizer Handball gut. St.Otmars Andrija Pendic, der wie Schmid im mittleren Rückraum agiert, kennt den 39-Jährigen aus gemeinsamen Zeiten in der Nationalmannschaft. «Dass die Leute so zahlreich kommen, hat er sich durch seine Art zu spielen absolut verdient», sagt Pendic, der sich auf eine volle Halle freut.

Viele Kartenanfragen für das Heimspiel

Bereits jetzt wirft das Heimspiel St.Otmars gegen Kriens am Mittwoch, 23. November, seine Schatten voraus. «Ich bin schon von vielen Bekannten nach Karten für dieses Spiel gefragt worden», sagt Pendic und fügt lachend hinzu: «Wahrscheinlich nicht wegen mir.» Pendic und Schmid nehmen beide die Rolle des Spielgestalters ihres Teams ein. Was denkt der Thurgauer Pendic über den Luzerner Schmid?

«Er ist ein absoluter Weltklassespieler, der oft seine Chance sucht.»

Und worin sind sich die beiden Regisseure ähnlich? «Schwierig. Ich denke, es läuft vieles über uns. Im Angriff lastet ähnlich viel Druck auf uns beiden», sagt Pendic, der im Nationalteam auch schon das Zimmer mit Schmid teilte.

«Ich habe die Zeit mit ihm in der Nati genossen. Ich konnte nur profitieren.»

Die wohl wichtigste Frage, die sich Pendic und St.Otmar stellen müssen: Wie kann man Spielgestalter Schmid stoppen? «Wenn er einen guten Tag erwischt, geht das gar nicht», sagt Pendic. Deshalb müsse man sich darauf fokussieren, einfache Gegentore und Fehler zu vermeiden. Noch besser wäre es, wenn es St.Otmar gelänge, in der Offensive Druck auf den Gegner aufzusetzen. «Wenn wir vorne immer unsere Tore erzielen, steigt der Druck auf Kriens-Luzern», sagt Pendic. In der Tat sind die Schwächen bei den Luzernern eher in der Defensive zu suchen, die aufgrund der vielen Transfers noch nicht perfekt harmoniert. 29 Gegentreffer liess das Team von Trainer Peter Kukucka in den bisherigen sechs Partien durchschnittlich zu.

In der St.Galler Offensive passte zuletzt gegen Suhr Aarau vieles zusammen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen Pendic und Ariel Pietrasik wirkt harmonisch. Pendic schwärmt: «Er nutzt seine enorme körperliche Überlegenheit gekonnt aus. Zudem ist er mit einem guten Auge ausgestattet.» Um in Kriens zu bestehen, werden nicht nur diese Qualitäten gefragt sein.

