Handball: St.Otmar hat den dritten Sieg in Folge im Visier

Handball Neuauflage der Rekordspiele in der St.Galler Kreuzbleiche: Das Momentum spricht für St.Otmar Am Sonntag um 17 Uhr spielt die St.Galler NLA-Mannschaft daheim gegen Suhr Aarau. Nach zwei Siegen in Folge sehen sie bei St.Otmar Morgenröte. Suhr Aarau hingegen verlor alle Spiele in diesem Jahr. Daniel Good Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

St.Otmars Rückramuspieler Dominik Jurilj in einer früheren Partie gegen Suhr Aarau. Bild: Michel Canonica/TAGBLATT

Die Mannschaft St.Otmars ist in Form, das Gefüge trotz bereits 15 Saisonniederlagen in 22 Partien erstaunlich intakt. Selbst den Ausfall von Leistungsträgern steckte sie beim Auswärtserfolg in Zürich gegen GC Amicitia weg. Die Qualifikation für das Playoff der besten acht NLA-Mannschaften ist für St.Otmar trotz der Baisse im Herbst, als unter anderen Topskorer Ariel Pietrasik und dessen Ersatz Peter Schramm verletzt ausfielen, in greifbare Nähe gerückt.

1999 waren es Rekordspiele in der Kreuzbleichehalle

Noch komfortabler präsentiert sich die Ausgangslage für die St.Galler, wenn sie sich am Sonntag in der Kreuzbleiche gegen Suhr Aarau durchsetzen. Das Spiel gegen die Aargauer ist eine Neuauflage des Playoff-Finals von 1999, den St.Otmar knapp verlor. Es waren Rekordspiele. Nie mehr seither gab es im Schweizer Klubhandball mehr Zuschauerinnen und Zuschauer. Es dürften jeweils deutlich über 4000 Personen im Rahmen der beiden Heimspiele St.Otmars gegen Suhr in der Kreuzbleichehalle gewesen sein.

Niederlagen gegen den Leader und den Aufsteiger

Von solchen Zahlen kann man beim siebenfachen Hallenmeister St.Otmar heutezutage nur noch träumen. 1880 Personen waren immerhin anwesend, als der Schweizer Handballstar Andy Schmid im November mit Kriens-Luzern in der Kreuzbleiche spielte. Der aktuelle NLA-Leader Kriens-Luzern ist ein möglicher Playoff-Gegner St.Otmars in der ersten Runde.

So weit ist es aber noch nicht. Vor der Kür steht die Pflicht. St.Otmar hat am Sonntag, 26. Februar, freilich gute Chancen, den dritten Sieg nacheinander zu verbuchen. Auch wenn die St.Galler nur Achter in der Tabelle sind – und Suhr Aarau immerhin Vierter. Aber die Aargauer haben 2023 alle drei Spiele in der NLA verloren. Gegen Kriens-Luzern hielt sich Suhr Aarau achtbar, die 21:23-Niederlage gegen Aufsteiger Kreuzlingen hingegen war gar kein Ruhmesblatt.

Tabelle: 1. Kriens-Luzern 22/39 (719:631). 2. Kadetten Schaffhausen 22/34 (707:635). 3. Pfadi Winterthur 22/32 (687:627). 4. Suhr Aarau 22/24 (621:615). 5. GC Amicitia Zürich 23/24 (686:683). 6. BSV Bern 22/21 (697:679). 7. Wacker Thun 21/17 (602:632). 8. St. Otmar 22/14 (679:689). 9. RTV Basel 22/8 (595:697). 10. HSC Kreuzlingen 22/7 (564:669).

