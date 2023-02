Handball: Endlich zwei Siege in Folge für St.Otmar?

Handball Nachlegen in Zürich: Am Samstag trifft St.Otmar auf GC Amicitia Zwei Siege nacheinander gelangen der St.Galler NLA-Mannschaft in dieser Saison noch nie. Am Samstag eröffnet sich St.Otmar die siebte Chance auf zwei Erfolge in Serie. Mit einer «Verstärkung». Daniel Good Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Peter Schramm (am Ball) im Dress von Kriens-Luzern noch gegen St.Otmar spielte. Bild: Urs Bucher

Die St.Galler NLA-Handballspieler haben von 21 Spielen in dieser Saison bloss deren 6 gewonnen. Der sechste doppelte Punktgewinn gelang am Mittwoch daheim gegen Wacker Thun mit 33:30.

Nun ist die Chance für St.Otmar da, erstmals in dieser Saison zweimal in Folge zu siegen. Am Samstag um 18 Uhr treffen die Ostschweizer in der Saalsporthalle auf GC Amicitia Zürich. Der Gegner der St.Galler ist gut, aber nicht unbedingt besser als St.Otmar – obschon die Zürcher beide Saisonspiele gewonnen haben: zu Hause 29:27 und in St.Gallen 33:30.

Aber mit der Rückkehr des WM-Spielers Ariel Pietrasik nach einer längeren Verletzungspause ist mit St.Otmar wieder zu rechnen.

Besser aufgestellt als am Anfang der Spielzeit

Zumal die Ostschweizer auf dem Feld eigentlich besser besetzt sind als zu Beginn der Saison. Denn St.Otmar hat nun auch Peter Schramm in seinen Reihen. Der Deutsche wurde im Oktober aus Konstanz aus der 2. Bundesliga als Ersatz für Pietrasik geholt. Schlecht für St.Otmar war, dass sich Schramm kurz nach dem Transfer verletzte. Im letzten Pensum der Hauptrunde ist er aber wieder einsatzfähig.

Beim Sieg gegen Thun spielte der 32-jährige Schramm stark auf. Vor seiner Zeit in Konstanz kam er mit Kriens-Luzern und Pfadi Winterthur auf 184 Einsätze in der Schweizer NLA. Schramm ist 1,95 Meter gross. Er ist insbesondere ein guter Verteidiger.

Der in Oberuzwil wohnende Schramm ist am Kantonsspital Winterthur in einer 70-Prozent-Anstellung als Aktivitätsassistent tätig ist.

Der Blitztransfer soll ohne Ablösesumme über die Bühne gegangen sein.

Die Playoff-Qualifikation ist St.Otmar noch nicht sicher

Schramm soll St.Otmar auch gegen GC Amicitia helfen, weitere Punkte zu ergattern. In der Hauptrunde haben die auf Platz acht klassierten St.Galler noch sechs Spiele vor sich. Der Vorsprung auf das auf dem neunten Rang platzierte Basel beträgt vier Punkte.

Die ersten acht kommen ins Playoff.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen