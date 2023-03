Zehnter Sieg in Folge: Der LC Brühl gewinnt gegen Yellow klar.

Handball Nach Trainerwechsel: Der LC Brühl feiert gegen Yellow Winterthur dank einer Galavorstellung den zehnten Sieg in Serie Der LC Brühl marschiert in der Finalrunde der NLA weiter von Sieg zu Sieg. Gegen Yellow Winterthur setzten sich die St.Gallerinnen im ersten Spiel unter Trainer Rolf Erdin nach einer beeindruckenden ersten Halbzeit deutlich mit 38:25 (21:11) durch und jubelten über den zehnten Meisterschaftssieg in Folge. Matthias Schlageter 16.03.2023, 10.14 Uhr

Brühls Topskorerin Laurentia Wolff (links) erzielt gegen Winterthur vier Treffer. Bild: Michel Canonica

Die Gastgeberinnen gaben vom Anpfiff weg den Ton an. Nach acht Minuten lag Brühl bereits mit 7:1 in Front. In der 15. Minute führten die St.Gallerinnen bereits äusserst komfortabel mit 12:3, was vor allem der starken Deckung um die herausragende Torhüterin Sladana Dokovic lag. Ballgewinne, Stoppfouls und etliche Paraden brachten die Winterthurerinnen früh in Bedrängnis. In der 21. Minute erzielte Mathilde Schaefer beim 16:6 erstmals die Zehn-Tore-Führung, die bis zum Pausenpfiff (21:11) Bestand hatte.

Nach dem Seitenwechsel dachten die Brühlerinnen nicht daran, einen Gang herunterzuschalten. Malin Altherr erhöhte nach 36 Minuten auf 25:13. Yellow schaffte es in der Folge zwar den Rückstand zu verringern, Brühl führte aber weiter deutlich mit mindestens neun Treffern Vorsprung (29:20/48.). Trotz zahlreicher Wechsel im Team der St.Gallerinnen gelang es Brühl auch in der Schlussphase das Tempo hochzuhalten. In Kombination mit einer nach wie vor wachsamen Deckung folgten die zahlreiche einfache Gegenstosstore, die den Abstand bis auf 15 Treffer anwachsen liessen (38:23). Zur Schlusssirene stand es in der Kreuzbleiche 38:25.

Rolf Erdin als neuer Chef

Nach dem Wechsel auf der Trainerbank waren viele Blicke am Mittwochabend auf den Staff gerichtet. Dort trat Rolf Erdin vorderhand als führende Kraft während des Spiels auf. Augenscheinlich agierte er aber im sich gut ergänzenden Tandem mit Adrian Müller, der nach dem Abgang von Nicolaj Andersson eine noch wichtigere Rolle im Coaching des Teams einnimmt.

Aufgrund der frühen und gleichzeitig hohen Führung setzte das Trainerteam noch bewusster auf die Breite des Kaders. Spielerinnen aus der zweiten Reihe bekamen, auch mit Blick auf das bevorstehende Cup-Halbfinale am Samstag, reichlich Spielzeit. Juniorin Lorena Baljak nutzte dies, um ihr erstes NLA-Tor zu erzielen; weitere Spielerinnen tankten Selbstvertrauen für die bevorstehenden Aufgaben.

Rang eins vier Runden vor Schluss zementiert

Überlegen und mit viel Schwung spielte sich Brühl vor allem im ersten Durchgang in einen Rausch, der hochverdient zum zehnten Sieg in Folge führte. Die Brühlerinnen knüpften nahtlos an die Leistungen der Vorwochen an und waren auf dem Feld unbeeindruckt vom Trainerwechsel. Rang eins nach der Finalrunde nimmt mehr und mehr Gestalt an, jetzt richten sich die Blicke jedoch zunächst auf den Cup. Im Halbfinal treten die St.Gallerinnen auswärts in der AXA-Arena in Winterthur erneut gegen Yellow an. Anpfiff zum bislang wichtigsten Spiel der Saison ist am Samstag, 18. März, um 20.15 Uhr.

Telegramm:

Brühl – Yellow Winterthur 38:25 (21:11)

Kreuzbleiche - 250 Zuschauerinnen - Sr. Hasler/Hungerbühler.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Brühl inklusive Disqualifikation Schmid (37./3. Zeitstrafe). 3-mal 2 Minuten gegen Winterthur.

Brühl: Dokovic (11 Paraden), Schlachter (9 Paraden); Schaefer (2), Kernatsch (1), Baljak (1), Pavic (4), Ackermann, Altherr (5), Wolff (4/2), Schmid (3), Mosimann, Lüscher (5), Hess (8), Zürni, Baric (4), Simova (1).

Bemerkungen: Brühl ohne Gutkowska und Tomasini (beide verletzt).