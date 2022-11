St.Otmars Handballer stecken in der Negativspirale fest

Handball Nach sechs Niederlagen in Folge und vor dem Auswärtsspiel bei Suhr Aarau: St.Otmar befindet sich weiter im Krisenmodus Die St.Galler NLA-Handballer stecken vor der Partie am Mittwochabend bei Suhr Aarau in der Negativspirale. Das hat vor allem mit dem Verletzungspech zu tun. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 15.11.2022, 17.51 Uhr

St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik wird schmerzlich vermisst. Bild: Ralph Ribi

Wie schnell sich die Umstände doch ändern können. Vor nicht einmal zwei Monaten deklassierten St.Otmars Handballer am 24. September vor eigenem Anhang den HSC Suhr Aarau. Von einem «St.Galler Offensivzauber» war nach dem deutlichen 37:29-Sieg gar die Rede. Gästetrainer Aleksandar Stevic wirke nach der Partie ratlos. «Wir sind im Positionsspiel zu offen gestanden. Dann hat St.Otmar einfach eine sehr hohe Qualität und nutzt das aus», sagte der Trainer der Aargauer.

Pietrasik und Schramm fallen weiter aus

Der St.Galler Zauber ist seit dem ersten Aufeinandertreffen mit Suhr Aarau längst verflogen. Das hat vor allem mit dem wochenlangen Ausfall von Topskorer und Defensivstütze Ariel Pietrasik zu tun. Aber nicht nur. In der Folge verletzten sich auch Noah Haas, Andrin Schneider und Neuzugang Peter Schramm, der eigentlich Pietrasik ersetzen sollte. Der Deutsche, der einen Muskelabriss an der Leiste erlitt, kehrt erst nach der Winterpause im Februar zurück.

Im Rückraum lastet auf Dominik Jurilj derzeit viel Verantwortung. Bild: Michel Canonica

So befinden sich die verletzungsgeplagten St.Galler aktuell in einer Negativserie mit sechs Niederlagen in Folge. Zuletzt setzte es am Sonntag eine 30:33-Heimniederlage gegen GC Amicitia Zürich ab. Auch der Blick auf die Tabelle bereitet den St.Gallern derzeit keine Freude. Mit lediglich sechs Punkten aus 13 Partien belegt St.Otmar Platz acht. Dahinter liegen nur noch Aufsteiger HSC Kreuzlingen und der RTV Basel. Es müssen bald Punkte her, damit das so bleibt. Ansonsten droht gar das Verpassen des Playoffs.

Ein Niederlagen-Muster war erkennbar

Über das Verletzungspech möchte St.Otmars Trainer Zoltan Cordas nicht viele Worte verlieren. Nur: «Kadetten Schaffhausen ist die einzige Mannschaft in der Schweiz, die drei bis vier Leistungsträger problemlos ersetzen kann.» Deshalb möchte Cordas nicht jammern, sondern die Situation annehmen. «Wir müssen noch mehr zusammenrücken. Ich frage mich: Machen wir alle einen Schritt mehr? Agieren wir diszipliniert und im Kollektiv?» Der Trainer der St.Galler sieht in einigen Bereichen durchaus noch Steigerungspotenzial, auch wenn er seinen Spielern in Sachen Einsatz und Wille keinen Vorwurf machen kann. «Manchmal geht es auch um die Disziplin und die Konzentration, die stimmen müssen.»

Ein Muster hat sich während der Negativserie erkennen lassen: Über weite Strecken der Partie hielt St.Otmar mit dem Gegner mit, ehe es in den letzten Minuten der Partie abreissen lassen musste. Spieler wie Andrija Pendic, Dominik Jurilj, Sadok Ben Romdhane, Severin Kaiser oder Benjamin Geisser absolvieren derzeit grosse Pensen. «Das ergibt dieses Kraftproblem gegen Ende der Spiele», sagt Cordas.

Eine Entspannung der Situation zeichnet sich erst ab, wenn in gut drei Wochen Pietrasik zurückerwartet wird. Immerhin feierte Haas zuletzt gegen GC Amicitia sein Comeback. Das Auswärtsspiel am Mittwoch um 20 Uhr in der Aarauer Schachenhalle wird somit zum nächsten Charaktertest.

