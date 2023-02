Handball: Endlich wieder ein Sieg für St.Otmar

Handball Mit Zweikampfstärke endlich zum sechsten Saisonsieg: St.Otmars NLA-Mannschaft gewinnt gegen Wacker Thun 33:30 Es war ein Bangen, bis der sechste Saisonsieg der St.Galler Tatsache war. Das Aufatmen bei St.Otmar beim Blick auf die Anzeigetafel nach 60 Minuten war spürbar – ja fast hörbar. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 15.02.2023, 22.19 Uhr

Ariel Pietrasik erzielt zwölf Tore für St.Otmar gegen Wacker Thun. Bild: Reto Martin

«Wir haben alle 100 Prozent und mehr gekämpft. Wir haben viel Aufwand betrieben. Dieser Sieg ist für uns im Hinblick auf die Playoff-Qualifikation extrem wichtig», sagte Marian Zernovic. Der slowakische Torhüter war ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg des Heimteams.

Im Gegensatz zu vielen anderen Partien strahlte der 31-Jährige von Beginn weg Sicherheit aus und wehrte zahlreiche Würfe ab. Dies vermittelte seinen Vorderleuten Sicherheit. «Ich konnte mich heute auf eine gute Defensive verlassen», sagte Zernovic, der am Ende auf 14 gehaltene Bälle kam.

35 Minuten lang die Führung behauptet

St.Otmar liess von Beginn weg erkennen, dass es gewillt war, an die gute Leistung in der ersten Halbzeit gegen Pfadi Winterthur anzuknüpfen und den Einbruch der zweiten 30 Spielminuten in Winterthur mit der 26:29- Niederlage vergessen zu machen. Das Spielgeschehen verlief bei wechselnden Führungen ausgeglichen. Letztmals stand es beim 11:11 in der 22. Minute unentschieden.

Danach übernahm St.Otmar die Führung und gab sie bis zum Ende nicht mehr ab. Zur Pause führte das Team von Trainer Zoltan Cordas 17:14. Im Verlaufe des zweiten Spielabschnittes wurde der Vorsprung auf maximal sechs Tore ausgebaut.

Wacker kommt immer wieder heran

Trotzdem konnte eine Sicherheit nie aufkommen, denn die Thuner verkleinerten zwischenzeitlich ihren Rückstand wieder auf zwei Treffer. Wären die Gäste mit der sonst ihnen eigenen Konsequenz und Kampfeskraft zu Werke gegangen, hätte es für die St.Galler noch ganz eng werden können. Doch dem war nicht so. «Es fehlte bei uns die letzte Konsequenz, es fehlte der absolute Siegeswille», stellte Wackers Trainer Remo Badertscher fest.

Über den wichtigen Wille zum Einsatz und damit zum Sieg verfügte St.Otmar. «Wir hatten aber auch die Fähigkeit, bei taktischen Massnahmen beim Gegner die richtigen Lösungen als Gegenmittel zu finden», sagte Peter Schramm, der als bester Spieler seines Teams ausgezeichnet wurde. «Dazu kam, dass sich jeder restlos für das Team und das Kollektiv einbrachte. Dies war der Grundstein zu den zwei wichtigen Punkten», ergänzte er.

Dass trotz des sechsten Saisonsieges nicht alles gut war, war allen Beteiligten klar. So fiel die Zahl an Fehlpässen mit deren zehn deutlich zu hoch aus. Es waren vor allem eigentliche Risikopässe, die es den Bernern immer wieder erlaubten, mit Gegenstössen zu einfachen Toren zu kommen. Neun Gegenstosstreffer zeigte die Statistik am Ende zu Gunsten der Gäste, bei St.Otmar war es ein einziger.

In diesem Bereich besteht Verbesserungspotenzial. Die Möglichkeit dazu besteht bereits am Samstag in der Auswärtsbegegnung gegen GC Amicitia in Zürich. Gelingt ein weiterer Erfolg, so wäre die Playoff-Qualifikation sehr nahe gerückt.

St.Otmar – Wacker Thun 33:30 (17:14)

Kreuzbleiche – 535 Zuschauer – Sr. Héctor Albert Gallardo/Oscar Albert Gallardo.

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St.Otmar und 4-mal 2 Minuten gegen Wacker Thun.

St.Otmar: Zernovic (14 Paraden)/Peraciz(0 P.); Pendic (4), Geisser (4), Ben Romdhane, Jurilj (2), Haas (1), Pietrasik (12/2), Schramm (3), Kaiser, Juric (2), Schneider, Kürsteiner, Rojnica (5), Onamade.

Wacker Thun: Winkler (1 P.)/Wick (4 P.); Felder (4), Raemy (4), Dähler, Sorgen (1), Dannmeyer, von Deschwanden (11/7), Guignet (2), Schwab, Huwyler, Manse, Gruber (5), Chernov (1), Delhees (2).

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 0:0.