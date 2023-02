Handball: St.Otmar siegt weiter

Handball Mit Emotionen zum zweiten Sieg in Folge: St. Otmar gewinnt in der NLA bei GC Amicitia Zürich 37:31 Der hohe Sieg nährt weiter die Hoffnungen auf einen Playoff-Platz und auf einen erfolgreichen Saisonverlauf. Obschon eine Reihe wichtiger Spieler der St.Galler Mannschaft angeschlagen war oder ganz ausfiel. Lesen Sie die nachhaltige Analyse unseres Handball-Experten. Fritz Bischoff, Zürich Jetzt kommentieren 18.02.2023, 20.51 Uhr

Der St.Galler Rückraumspieler Dominik Jurilj, 2,01 Meter gross, überzeugt mit zehn Toren gegen GC Amicitia Zürich. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

«Hast du deine Turnschuhe mitgenommen?» Dies die Frage zur Begrüssung von St.Otmar Trainer Zoltan Cordas an den Berichterstatter beim Betreten der Saalsporthalle in Zürich am Samstagabend.