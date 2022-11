Handball: St.Otmar spielt gut, verliert aber wieder

Handball Kampf, Wille und Einsatz stimmen – nur die Punkte nicht: St.Otmar verliert auch gegen Wacker Thun Vierte Niederlage in Folge für die St.Galler NLA-Handballer mit dem 35:37 beim Tabellennachbarn aus dem Berner Oberland. Fazit aus Ostschweizer Sicht: Nicht schlecht gespielt, kein Ertrag. Fritz Bischoff, Thun Jetzt kommentieren 09.11.2022, 22.16 Uhr

Antonio Juric, achtfacher Torschütze für den TSV St.Otmar. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

War St.Otmar in den vergangenen beiden Spielen mit den Niederlagen gegen den Leader Kadetten Schaffhausen und den Dritten Pfadi Winterthur schon von der Tabellenposition her der klare Aussenseiter, so passte diese Affiche gegen Wacker Thun nicht.

Die Berner Oberländer als Siebte erspielten sich in den bisherigen zwölf Runden sieben Punkte, die St.Galler als Achte kamen in 11 Runden auf ein Total von sechs Zählern. Beide Teams sind im bisherigen Meisterschaftsverlauf ihren Ambitionen nicht gerecht geworden.

Die Ausgangslage hatte somit eine ausgeglichene und offene Partie erwarten lassen. Die beiden Teams wurden den Erwartungen gerecht. Sie lieferten sich einen intensiven und ebenbürtigen Kampf. Kein Team konnte bis zur 20. Minute bei wechselnder Führung mehr als einen Treffer vorlegen.

Offensive Schwierigkeiten

Doch je näher die Pause rückte, desto dominierender agierten die Thuner. Mit ihrem wirbligen, schnellen und druckvollen Angriffsspiel bereiteten sie den St.Gallern in der Defensive immer mehr Probleme. Noch grösser wurden die Schwierigkeiten der Gäste in der Offensive. Gegen die aggressive und offensive Deckungsarbeit von Wacker bekundete das Team von Trainer Zoltan Cordas immer mehr Mühe. Es gelang nur noch selten torgefährliche, Abschlusssituationen zu kreieren. Glückte dies, so fehlte es zu oft am sicheren und präzisen Abschluss. Die 18:13-Pausenführung des Heimteams war die logische Folge des Geschehens.

Mit sieben Feldspielern zurück ins Spiel

In der Pause zog man in den Reihen St.Otmars offenkundig die richtigen taktischen Schlüsse. Die St.Galler fanden mit einem unbändigen Willen, mit viel Kampf und Einsatz zurück ins Spiel. Der Lohn für ihre Anstrengungen war der 26:25-Anschlusstreffer nach 43 Minuten. Die entscheidende Taktik zur Rückkehr in den Bereich des Punktgewinns war die Offensive mit sieben Feldspielern. Damit tat sich der Gegner mehrheitlich schwer. Er nutzte aber auch dreimal die Möglichkeit zu einem Treffer ins leere gegnerische Tor, da es der St.Galler Torhüter noch nicht auf seinen Posten zurückgeschafft hatte.

Da bei den Gästen nun auch die Verteidigungsarbeit mehrheitlich passte, schien in der Endphase ein Unentschieden oder gar der Sieg in Griffweite. der achtfache Torschütze Antonio Juric sagte:

«Es sollte aber einmal mehr nicht sein. Wir werden für unseren Kampf ganz einfach nie belohnt.»

St.Otmar hatte als Team einmal mehr vieles richtig gemacht, war einmal mehr in dieser Saison seinem Gegenüber ein ebenbürtiger Gegner. Doch der Lohn in der Form von Punkten blieb erneut aus. «Wir durchleben schwierige Zeiten. Dies in physischer und psychischer Art. Wir können Handballspielen. Dies wissen wir und dies zeigen wir. Die lange Verletztenliste bringt uns aber immer wieder an unsere Grenzen», sinnierte Juric und hoffte dabei ganz einfach, dass möglichst bald einmal eine Entspannung der personellen Lage eintreten wird.

Wacker Thun – St.Otmar 37:35 (18:13)

Lachen – 465 Zuschauer – Sr. Keist/Winkler.

Strafen: 7-mal 2 Minuten gegen Wacker, 6-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

Wacker Thun: Winkler (8 Paraden)/Wick (1 P.); Linder (12/7), Dähler (6), Sorgen (1), Römer (3), Lüthi, Dannemeyer (2), Baumann, Guignet, Schwab (3), Huwyler, Manse (1), Gruber, Chernov (3), Delhees (6).

St.Otmar: Zernovic (10 Paraden)/Peraciz (0 P.); Pendic (8/6), Geisser (1), Ben Romdhane (6), Jurilj (7), Kaiser (4), Gangl, Juric (8), Kürsteiner, Weber, Rojnica, Onamade (1).

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 0:1. Wacker ohne den erkrankten von Deschwanden. St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik, Haas, Schramm und Schneider.

