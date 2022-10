St.Otmar gewinnt das NLA-Handballderby gegen Kreuzlingen.

Handball Hinten und vorne besser: Favorit St.Otmar gewinnt das Ostschweizer Handballderby auswärts gegen Kreuzlingen In der NLA setzen sich die St.Galler gegen die Thurgauer mit 32:26 (18:15) durch. Goalie Marian Zernovic sowie die Offensive machen für St.Otmar den Unterschied. Kreuzlingen geht in der eigenen Halle ins Risiko, wird aber nicht dafür belohnt. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 09.10.2022, 00.02 Uhr

Eine Augenweide: St.Otmars Ariel Pietrasik setzt zum Sprungwurf an. Bild: Ralph Ribi

Der Kreuzlinger Matchplan für das Derby gegen St.Otmar war schnell ersichtlich. Mit vollem Tempo sollte es nach Ballgewinnen oder Gegentoren in die Offensive gehen, um denn Gegner in der ersten oder zweiten Welle zu überraschen. Das gelang ausgezeichnet. Von den ersten vier Thurgauer Treffern kamen deren drei auf diese Weise zu Stande. Abwehrchef Bujar Ramosaj lief jeweils mit nach vorne und tankte sich Mal für Mal gegen die unorganisierte St.Galler Deckung durch.

Auch den Kreuzlinger Topskorer Drenit Tahirukaj bekamen St.Otmars Deckungsspieler zu Beginn nicht zu fassen. So entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die St.Galler konnten sich dabei einmal mehr auf die Qualität ihres Rückraums verlassen, der zuverlässig aus der Distanz traf. So gelang es keiner Mannschaft, sich mit mehr als zwei Toren abzusetzen.

Kreuzlingen fällt in ein kurzzeitiges Leistungsloch

Just vor der Pause fiel das Heimteam in ein kleines Leistungsloch. Nach der 14:13-Führung in der 24. Minute lief nicht mehr viel zusammen. Fehlwürfe und Fehlpässe wechselten sich in der Offensive ab, während hinten die Deckungsarbeit vernachlässigt wurde. Der erwähnte St.Galler Rückraum erzielte in der Person von Andrija Pendic, Ariel Pietrasik und Domini Jurilj noch fünf Tore zum 18:15-Pausenstand für St.Otmar. Kreuzlingens Bruno Kozina sagte:

«In diesen fünf Minuten haben wir nicht gut verteidigt. Sie haben zu viele leichte Tore erzielt.»

Der Kroate Bruno Kozina kam für Kreuzlingen auf sechs Tore. Bild: Ralph Ribi

Eigentlich sei abgemacht gewesen, dass die Mitte dicht gemacht werde. St.Otmar sollte nach aussen gelenkt werden und möglichst nur über die Flügel in den Abschluss kommen. Kozina:

«Aus irgendeinem Grund haben wir das nicht geschafft.»

Goalie Zernovic wird zum Faktor

In der zweiten Halbzeit begann St.Otmar vorne fehlerhaft: Zweimal scheiterten die St.Galler am 46-jährigen Goalie Nikola Marinovic. Doch Gästegoalie Marian Zernovic stand dem Kreuzlinger in nichts nach. Er parierte nun viermal innert kurzer Zeit und wurde zum grossen Faktor für St.Otmar. Weil das Heimteam nun sechs Angriffe lang ohne Treffer blieb, zogen die St.Galler bis zur 40. Minute auf sechs Tore davon (22:16).

St.Otmars Goalie Marian Zernovic überzeugt in Kreuzlingen mit 14 Paraden. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Als Kreuzlingen nochmals auf 22:26 verkürzte, nahm es sich den Wind mit zwei technischen Fehlern gleich selbst wieder aus den Segeln. St.Otmar, das mit Ball gewohnt routiniert und geduldig agierte, liess sich in der Folge nicht mehr aus der Ruhe bringen. Den 30. Treffer erzielten die St.Galler bereits in der 52. Minute. Danach konnten sich die Gäste eine sechsminütige Torflaute erlauben, in der sie fünf Fehlwürfe anhäuften.

Vorne Pietrasik, hinten Zernovic

Die letzten beiden Aktionen der St.Galler waren bezeichnend für die Partie. Vorne erzielte der überzeugende Topskorer Ariel Pietrasik seinen zehnten Treffer. Hinten nagelte Goalie Zernovic in der letzten Sekunde das Tor mit seiner 14. Parade zu. Bei Kreuzlingen liessen in der zweiten Halbzeit derweil die Kräfte nach. Doch die Anfangsphase hat gezeigt, dass Kreuzlingen seine Gegner durchaus ärgern kann. Kozina:

«Wir können mit jeder Mannschaft mithalten.»

Um dann das berühmte Aber anzufügen:

«Um zu gewinnen, muss es Klick machen. Wir müssen über 60 Minuten eine Topleistung abrufen. Nicht nur eine Halbzeit lang.»

Telegramm:

Kreuzlingen – St.Otmar 26:32 (15:18)

Egelsee – 500 Zuschauer – Sr. Müller/Schaad.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen.

Kreuzlingen: Berisha (7 Paraden)/Marinovic (2 P.); Lutz (1), Wipf, F. Zeller, Bär, Heim (2), Fricker, Kun (3), Ramosaj (5), Schneider (1), Kavcic (1), Kozina (6), Drilon Tahirukaj (2/1), Drenit Tahirukaj (5/1).

St.Otmar: Zernovic (14 P.)/Perazic (für 1 Penalty); Pendic (5/1), Lakicevic, Geisser (7), Ben Romidhane, Jurilj (6), Pietrasik (10/3), Kaiser (1), Gangl, Juric, Kürsteiner, Rojnica (3), Onamade.

Bemerkungen: Kreuzlingen ohne Dedaj, M. Zeller und Mirdita (verletzt). St.Otmar ohne Haas und Schneider (verletzt). – Verhältnis vergebener Penaltys: 2:0.

