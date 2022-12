St.Otmars Handballer können wieder auf Ariel Pietrasik zählen.

Handball Gute Nachrichten für den TSV St.Otmar: Ariel Pietrasik kehrt gegen Kadetten Schaffhausen zurück St.Otmars Handballer können am Sonntag um 13.30 Uhr im NLA-Heimspiel gegen das Spitzenteam Kadetten Schaffhausen wieder auf den Polen Ariel Pietrasik zählen. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 17.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach zwei Monaten Verletzungspause kehrt St.Otmars Ariel Pietrasik zurück in den Spielbetrieb.. Bild: Reto Martin

Gute Nachrichten für den TSV St.Otmar: Ariel Pietrasik kehrt nach zwei Monaten im Verletztenstand auf das Parkett zurück. Nach einem Bruch des Daumengrundgelenks an der Wurfhand in einem Länderspiel mit der polnischen Nationalmannschaft musste sich der ehrgeizige Handballer während der Negativserie seiner Mannschaftskollegen in Geduld üben.

Doch zu Beginn dieser Woche erhielt er von Mannschaftsarzt Pierre Hofer grünes Licht. Der 23-jährige Zweimetermann blieb während der Verletzungspause nicht untätig. Im Gegenteil. «Er hat jeden Tag trainiert», sagt Trainer Zoltan Cordas. An der körperlichen Fitness dürfte es ihm deshalb kaum mangeln. Doch Cordas warnt: «Eine solche Rückkehr ist delikat.» Pietrasik müsse sich mit dem operierten Daumen zuerst wieder an den Wettkampf gewöhnen. Es ist deshalb kaum davon auszugehen, dass Pietrasik – wie sonst üblich – über die komplette Spielzeit auf dem Feld stehen wird. Cordas: «Wir wollen ihn nicht kaputt machen.»

Entlastung für Pendic und Jurilj

Für St.Otmar ergeben sich mit der Rückkehr Pietrasik selbstredend ganz andere Möglichkeiten, vor allem in der Offensive. Zuletzt waren Andrija Pendic und Dominik Jurilj ziemlich auf sich alleine gestellt, was Tore aus dem Rückraum anbelangt. Je schneller es Pietrasik gelingt, wieder Vertrauen in seine Wurfhand zu gewinnen, desto besser für St.Otmar. Mit durchschnittlich über elf Treffern pro Partie war der Rechtshänder in der Anfangsphase der Saison mit Abstand der beste St.Galler Skorer.

Die Heim-WM in Polen lockt

Auch für Pietrasik selbst kommt das medizinische Okay zum richtigen Zeitpunkt. Denn im Januar steht die Handball-WM in Polen und Schweden auf dem Programm. Um für die polnische Mannschaft bei der Heim-WM nominiert zu werden, helfen einige Spielminuten bestimmt weiter. Nach dem Kadetten-Match steht am Donnerstag noch der Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia auf dem Programm. Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Polen und Frankreich findet dann am 11. Januar 2023 statt.

Trotz der Rückkehr Pietrasiks ist St.Otmar gegen die Kadetten eindeutiger Aussenseiter. «Geld schiesst eben doch Tore», sagt Trainer Cordas. Die Kluft zwischen dem Budget St.Otmars und jenem der Kadetten sei auf dem Matchblatt erkennbar. Für die St.Galler gehe es deshalb in erster Linie darum, selbst gut zu spielen. Erst dann ergebe sich bei entsprechendem Spielverlauf allenfalls eine Möglichkeit, zu punkten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen