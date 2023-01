Handball: Frisches Blut für St.Otmar

Handball Frisches Blut für den St.Galler NLA-Verein St.Otmar Der Traditionsklub hat im Hinblick auf die kommende Saison vier vielsprechende junge Spieler verpflichtet: David Knezevic aus Konstanz, Vanja Sehic aus Kroatien, Noé Hottinger aus Schaffhausen und Francesco Ardielli aus Stäfa. 26.01.2023, 10.55 Uhr

Einer der vier Neuzugänge für St.Otmar: David Knezevic, der aus Konstanz und der 2. Bundesliga kommt. Bild: www.imago-images.de

(dg) Mit Noé Hottinger wechselt ein junger Torhüter nach St.Gallen. Hottinger spielt seit der Saison 2017/2018 (U17 Elite und U19 Elite) in Schaffhausen. 2018/2019 kam der damals erst 17-Jährige bereits in der NLB zum Einsatz. Als 20-Jähriger erlebte er die Feuertaufe in der ersten Mannschaft. Der Goalie ist 192 cm gross und 85 kg schwer.

Erste Station im Ausland

Vanja Sehic ist 22 Jahre alt und verfügt über die Gardemasse von 196 cm und 99 kg. Der junge Rückraumspieler spielt zurzeit in der obersten kroatischen Liga bei RK Bjelovar. Sehic ist ein robuster und dynamischer Rückraumspieler; in der Abwehr kann er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. St.Otmar ist die erste Auslandstation des jungen Kroaten.

Der Topskorer vom Zürichsee

Francesco Ardielli hat in Stäfa das Handballspielen erlernt und ist seinem Jugendverein immer treu geblieben. Mit Stäfa sammelte der 24-jährige 2015/2016 erste Erfahrungen in der höchsten Liga. Eine Saison später erfolgte der Abstieg in die NLB. Nun möchte der 181 cm grosse und 81 kg schwere Linkshänder nochmals die Herausforderung in der NLA annehmen. Ardielli, der momentane Topskorer seines Teams, soll St.Otmar auf der rechten Flügelposition verstärken.

Deutscher Junioren-Nationalspieler für den Rückraum

Mit David Knezevic stösst ein weiterer junger Spieler zu St.Otmar. Der ehemalige deutsche Jugend-Nationalspieler kommt aus der Talentschmiede von Frisch Auf Göppingen und wechselte 2020 zur HSG Konstanz, wo der 21-jährige Student viel Verantwortung übernimmt. Der 200 cm grosse und 99 kg schwere Rückraumspieler will in St.Gallen den nächsten Karriereschritt machen.

Die vier Spieler haben Zweijahresverträge unterschrieben. Mit diesen Verpflichtungen sind die Kaderplanungen St.Otmars für die nächste Saison bereits weit fortgeschritten, wie der Klub in einer Medienmitteilung schreibt.

Zu ersetzen gilt es unter anderen den Ausnahmekönner Ariel Pietrasik, der zu Meister Kadetten Schaffhausen geht, und den Ende Saison zurücktretenden Kreisläufer Benjamin Geisser.