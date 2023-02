Handball «Es war wunderbar und der Gegner ganz einfach besser» – eine La-Ola-Welle für die Verlierer Das 1.-Liga-Team Fides/Otmar verliert im Cup-Viertelfinal der Handballer gegen den Titelverteidiger GC/Amicitia aus der NLA 20:33. Doch das Resultat war am Ende nebensächlich. Fritz Bischoff Jetzt kommentieren 06.02.2023, 09.55 Uhr

Fast wie in früheren Zeiten: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen nahe dem Spielfeld, Fides-Spieler Gian Tarneller schliesst ab. Bild: Ralph Ribi

Die 60 Minuten der Cup-Viertelfinalpartie waren in der engräumigen Steinachhalle des Athletik Zentrums gespielt. Auf der Anzeigetafel leuchtete das Schlussergebnis von 20:33.

Die Zuschauer liessen das Heimteam trotz der Niederlage mit der La-Ola-Welle für ihre aufopfernde Leistung hochleben.

Die Spieler beider Teams klatschten sich freundschaftlich ab und versammelten sich danach vor dem einen Tor zum geschichtsträchtigen Erinnerungsfoto, denn noch nie zuvor hatte es eine Mannschaft des SV Fides bis in den Cup-Viertelfinal geschafft.

Die Zuschauer hatten sich mittlerweile auf dem gesamten Spielfeld verteilt. Sie diskutierten, analysierten oder waren beflissen, ihr eigens Erinnerungsfoto zu knipsen.

Der Auftakt zum letzten Teil des gelungenen Handballfestes, das sich in der Festwirtschaft noch lange fortsetzte, war sinnbildlich für den gesamten Abend. Es war ein friedliches und faires Miteinander – neben dem Spielfeld und auf dem Spielfeld mit rund 600 Beteiligten.

Ein mutiger Auftritt der Gastgeber

Schon Stunden vor dem Spielbeginn waren die ersten Besucher eingetroffen. Darunter auch Nostalgiker, die schon lange nicht mehr an einem Handballspiel zu sehen waren.

Doch diesen Viertelfinal wollten sie sich nicht entgehen lassen. Fides-Präsident Roger Mayer strahlte beim Eingang allen Besuchern entgegen und wollte jeden einzelnen willkommen heissen. Sein erhofftes Sportfest schien Tatsache zu werden. Nur eine Sorge plagte ihn. «Hoffentlich sind wir nach zehn Minuten nicht schon mit zehn Toren in Rückstand.»

Sein Bangen war wohl die einzige Fehleinschätzung des Abends. Sein Team startete unerschrocken, mutig und furios in die Partie. Auch dank Glanzparaden von Torhüter Philipp Jochum übernahmen die Gastgeber die Führung. Nach Mayers zehn Minuten stand es 2:2, und nach einer Viertelstunde lag der Favorit nur 5:4 vorne.

Der grimmige Delegierte

Die Freude war bei den Zuschauern und den Spielern gleichermassen gross. Nur einer mochte nicht in Feststimmung kommen. Der grimmig dreinblickende Delegierte des Verbandes am Zeitnehmertisch wies die heimischen Spieler bei jedem Jubel sofort an, dass sie nicht aufstehen dürften, sondern nur auf der Auswechselbank zu sitzen hätten.

Ein wohl doch eher schräger Reglementarismus in einer unbestrittenen und friedlichen Auseinandersetzung, denn nicht erst beim Halbzeitergebnis von 9:16 gab es über den Spielausgang längst keine Zweifel mehr.

«Waren zu sehr überlegen»

«Wir waren den St.Gallern von der Physis und der Dynamik her zu sehr überlegen, als dass es für uns hätte knapp werden können», sagte Filip Maros, der vor zwei Jahren noch bei St.Otmar gespielt hatte. Dies sah auch sein Trainer Petr Hrachovec so und fügte noch an: «In einem guten Spiel mit einer tollen Kulisse haben wir unser Ziel mit dem 33:20 und der Halbfinalqualifikation erreicht.»

Konrad Wurst bringt zwei NLA-Verteidiger von GC Amicitia in Bedrängnis. Ralph Ribi

Das Erlebnis steht vor dem Resultat

Von der eindrücklichen Kulisse und vom fairen Leistungsvergleich schwärmten nach dem Spiel auch die einheimischen Akteure. «Es hat einfach gepasst bei diesem Handballfest. Dass ich in einen eigentlichen Flow kam und zahlreiche Bälle abwehren konnte, war natürlich noch spassiger», freute sich Torhüter Philipp Jochum.

Sein Vorarlberger Landsmann Konrad Wurst sprach von einem coolen Erlebnis. «Es war wunderbar, und der Gegner war ganz einfach besser.» Auch Fides-Captain Joel Wick strahlte und diskutierte nach dem Cup-Viertelfinal mitten auf dem Spielfeld angeregt mit Besuchern.

«Die Stimmung als Spieler miterleben zu können, war wunderbar. GC Amicitia repräsentierte nicht nur vom Papier her eine andere Liga. Nein – auch körperlich haben wir diesen Unterschied gespürt. Aber trotzdem, es ist ein unvergessliches Spiel, das wir mitgestalten und miterleben durften.»

