Handball: Eine neue Chance für St.Otmar

Am Mittwoch um 19.30 Uhr tritt St.Otmar in der NLA auswärts gegen Wacker Thun an. Nach vier Niederlagen in Serie erhalten die St.Galler in ihrem zwölften Saisonspiel eine weitere Gelegenheit, das Punktekonto zu äufnen.

Daniel Good 08.11.2022, 16.49 Uhr