Handball: Fortitudo Gossaus Co-Trainer will nach oben

HANDBALL Ein Trainer will nach oben: Der Flawiler Raphael Kramer ist bereit für den Posten als Chef – auch in der Nationalliga A Raphael Kramer strebt als Co-Trainer des NLB-Teams von Gossau den nächsten Karriereschritt an. Schon als 26-Jähriger erlangte der Flawiler die A-Lizenz als Berufstrainer – als Jüngster im Land. Fritz Bischoff 1 Kommentar 07.11.2022, 12.00 Uhr

Der 29-jährige Gossauer Co-Trainer Raphael Kramer. Bild: Michel Canonica

Auch in der NLB-Partie von Fortitudo Gossau gegen Endingen waren die Rollen innerhalb des Trainerteams wieder klar und vor allem sichtbar verteilt. Rene Ullmer als Cheftrainer dirigierte sein Team – meist stehend, oft gestikulierend oder vor der Auswechselbank hin und her schreitend zum 26:26-Unentschieden gegen die Aarauer.

Meist ruhig auf seinem Stuhl sitzend mit der Taktiktafel in der Hand verfolgte Co-Trainer Raphael Kramer das Geschehen. Die beiden sind seit knapp zwei Jahren für das erste Team der Gossauer Handballer verantwortlich.

Gossaus Co-Trainer Raphael Kramer (links) mit Chetrainer René Ullmer. Bild: Michel Canonica

Nach dem überraschenden Rücktritt von Oliver Roth rückte Ullmer vom Co-Trainer zum Cheftrainer auf. Als neuer Co-Trainer konnte Kramer gewonnen werden.

Der Oberstufenlehrer aus Oberbüren war die ideale Ergänzung für das junge Team, denn er war in den vergangenen Jahren massgeblich für die gute Nachwuchsarbeit bei Fortitudo verantwortlich. Der 29-jährige Kramer sagt:

«Ich war derjenige, der vorne den Pfadschlitten führte. Ohne viele weitere Helfer hätten wir es aber nie geschafft, unseren Nachwuchs so zielgerichtet zu fördern und immer wieder in eine höhere Stufe zu bringen.»

Der Jüngste im Land mit der A-Lizenz als Berufstrainer

Während der Spiele, der Vorbereitung zu diesen und im Training hat das Duo Ullmer/Kramer eine klare Aufgabenteilung. «Ich bin eher der ruhige Typ und so für Analysen zuständig, die ich dann an Rene weitergebe. Grundsätzlich bin ich für die Abwehr und die Torhüter verantwortlich», sagt Kramer. Zum Trainer ist er schon in jungen Jahren geworden.

Nach einer Verletzung als Junior beim HC Flawil half er in einem Team als Trainer aus. Er fand an der Aufgabe so viel gefallen, dass er sich entschloss, seine Zukunft nicht als mittelmässiger Handballer weiterzuführen, sondern eine Trainerlaufbahn einzuschlagen. Dies tat er konsequent und zielgerichtet.

Schon als 26-Jähriger erlangte er die A-Lizenz und schloss die Ausbildung als Eidgenössischer Berufstrainer ab. Damit war er der Jüngste, der je diese höchste Ausbildungsstufe erreichte. Kramer sagt:

«Bei Gossau bekam ich die ideale Voraussetzung, um mein Wissen umzusetzen. Dies gilt auch für die aktuelle Situation mit der Aufgabe als Co-Trainer in der NLB und Cheftrainer in der 1. Liga.»

Als Oberstufenlehrer arbeitet Raphael Kramer in einem 70-Prozent-Pensum. Rund 30 Stunden pro Woche investiert der Familienvater in den Handball. «Ich habe schon auf allen Nachwuchsstufen gearbeitet. Aktuell fasziniert mich vor allem die Aufgabe, 18- bis 22-Jährige in den Aktivbereich zu integrieren. Ich denke, dass dies eine meiner grossen Qualitäten ist.» Bei Gossau sind Strukturen und Vereinsphilosophie für diese Art der Nachwuchsförderung gegeben.

Der nächste Schritt könnte auch in die NLA führen

Dies beweist das aktuelle NLB-Kader Fortitudos. Zwei Drittel der Spieler sind noch im U21-Alter. Elf von ihnen wurden seit der Stufe U13 von Raphael Kramer ausgebildet und haben mit ihm den Weg in den Aktivbereich gemacht. Kramer sagt:

«Ich durfte mit den Junioren immer weiter- und mitgehen. In diesem Sinne bin ich ein Bessermachertrainer und keiner, der mit ausgebildeten Aktiven seinen Weg macht.»

Trotzdem ist der Handballfachmann der Meinung, dass nun sein Weg weiter gehen soll. «Ich fühle mich ready, den nächsten Karriereschritt zu planen. Ich stelle mir den Cheftrainer auf der Stufe Nationalliga A oder B vor. Ich verspüre meinen inneren Hunger dazu.»

Raphael Kramer kritisiert die Disziplinlosigkeit in Fortitudos Rückzugsverhalten im Spiel gegen Endingen. Bild: Michel Canonica

Dass er mit dieser Aussage Rene Ullmer als Trainer in Gossau verdrängen will, verneint er. «Ullmi und ich sind in den vergangenen eineinhalb Jahre Freunde geworden. Ich will im Verein und im Team auch keinerlei Unruhe schüren», sagt Kramer. Weit mehr kann er sich eine Aufgabe ausserhalb Fortitudos vorstellen.

Dies lässt auch sein Vertrag jederzeit zu, und vielleicht ergäbe sich ja irgendwann doch wieder die Möglichkeit zu einer Rückkehr zu seinem Herzensverein. Mit diesem belegt er nach dem 26:26 gegen Endingen den fünften Platz. Mit dem Unentschieden gegen die Aargauer war niemand zufrieden – auch Kramer nicht. «Es war die Disziplinlosigkeit in unserem Rückzugsverhalten, die uns den Sieg gekostet hat.»

Fortitudo Gossau – Endingen 26:26 (11:11) Buechenwaldhalle – 120 Zuschauer – Sr. Odermatt/Rachad. Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Gossau, 3-mal 2 Minuten gegen Endingen. Fortitudo Gossau: Busa (7 Paraden)/Niedermann (1 P.)/Küffer (nicht eingesetzt); Linde (4), Kobler, Inauen (7/2), Bischofberger (2), Schiller (1), Bucher (1), Bamert (3), Knauth (3), Dittert (1), Zeller (1), Brülisauer (2), Lind, Locher (1). Bemerkung: Verhältnis vergebener Penaltys 0:2.

