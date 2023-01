Handball: Ein ehrenvolles Aufgebot für einen Spieler St.Otmars

Handball Ein Spieler St.Otmars erhält ein Aufgebot für die Nationalmannschaft Der 21-jährige Linkshänder Sadok Ben Romdhane nimmt ab Freitag mit der Schweiz am Yellow-Cup in Winterthur teil. Er spielt seit dieser Saison für den St.Galler NLA-Klub. Daniel Good 05.01.2023, 11.09 Uhr

Sadok Ben Romdhane (am Ball) im Dezember im Cupspiel des TSV St.Otmar in Herisau gegen GC Amicitia Zürich. Bild: Michel Canonica/TAGBLATT

Sadko Ben Romdhane wechselte im Sommer auf Leihbasis von den Kadetten Espoirs zu St.Otmar, um Spielzeit und Erfahrungen in der höchsten Schweizer Liga zu sammeln. Er soll sich so ans Niveau der 1. Schaffhauser Mannschaft herantasten, um so bald wie möglich wieder das Trikot der Kadetten zu tragen und zusammen mit seinem Zwillingsbruder Mehdi auf dem Spielfeld stehen.

Ben Romdhane kam im Sommer 2017 vom HC Crissier zu den Kadetten. Er absolvierte eine Berufslehre sowie die Suisse Handball Academy (SHA). Die Liste der Absolventen der SHA, die es zu einem Verein in der höchsten Schweizer Liga schafften, wurde mit diesem Wechsel des Westschweizers nach St.Gallen um einen Namen länger.

Am Yellow-Cup trifft die Schweiz am Freitag auf Japan. Dann folgen die Spiele gegen WM-Teilnehmer Kap Verde am Samstag und gegen Österreich am Sonntag. Auch Andy Schmid steht im Schweizer Kader.

Der Yellow-Cup findet zum 49. Male statt. 2021 und 2022 konnte das Traditionsturnier wegen der Pandemie nicht ausgetragen werden.