Handball: St.Otmar ist zu schwach für den Zweitletzten

Handball «Dieses Spiel dürfen wir ganz einfach nicht verlieren»: St.Otmar versagt in den Schlussminuten In der NLA verliert die St.Galler Mannschaft trotz viel Kampf und Aufwand auswärts gegen den RTV Basel 29:31. Fritz Bischoff, Basel Jetzt kommentieren 23.10.2022, 21.15 Uhr

Benjamin Geisser erzielt sieben Tore für St.Otmar Bild: Ralph Ribi

«Dieses Spiel dürfen wir ganz einfach nicht verlieren», resümierte Peter Schramm unmittelbar nach der 29:31-Niederlage der St.Otmar-NLA-Handballer gegen den RTV Basel. Dass die Gastgeber zu ihrem zweiten Saisonsieg kamen, hatten sie weniger ihrer eigenen Leistung zuzuschreiben als viel mehr dem Unvermögen ihres Gegners. Die St.Galler versagten in den letzten drei Spielminuten völlig.

Nach dem 27:27 vergaben sie aufgelegte Möglichkeiten und schenkten den Baslern den Ball zusätzlich durch Fehler. «Der RTV hat unsere Schwächen gnadenlos ausgenutzt», sagte dazu Schramm, der in seinem zweiten Spiel für sein Team als Ersatz für den verletzten Top-Skorer Ariel Pietrasik defensiv und offensiv praktisch durchspielte. Mit seinen sechs Treffern zeigte er auf, dass er nicht nur ein Lückenbüsser ist.

Drei siebenfache Torschützen

Noch je einen Treffer mehr als der Deutsche erzielten Andrija Pendic, Dominik Jurilj und Benjamin Geisser. Der Kreisläufer gefiel mit einer 100-prozentigen Schussauswertung. Er war auch für einige Gegenstosstreffer verantwortlich. Doch in der Schlussphase fehlte er seinem Team merklich. Nach einer ungeschickten Verteidigungsaktion wurde er in der 47. Minute disqualifiziert und hinterliess in der Folge in seinem Team offensiv und defensiv eine nicht zu schliessende Lücke.

Trotzdem hätte St.Otmar seinen vierten Saisonsieg nicht verschenken dürfen. Einerseits war der Gegner mit seinem Spielsystem nicht zwingend, anderseits verpassten die Gäste mehrmals die Möglichkeit zur Vorentscheidung. So blieb das Geschehen bei wechselnder Führung immer spannend und in dem Bereich, dass das Spiel auf die eine oder andere Seite hätte kippen können. Aus dieser Perspektive war am Ende der Sieg der Basler auch eher das Produkt von Unzulänglichkeiten beim Gegner.

Trotzdem wollte Schramm noch festgehalten haben, dass er grundsätzlich in seinem Team über ein gutes Gefühl verfüge. «Es war wohl die fehlende Konsequenz in einzelnen Aktionen – aber auch über das ganze Spiel, dass wir als Verlierer vom Platz mussten. Dies ist ärgerlich.»

Ärgerlich vor allem, weil es der Moral St.Otmars gutgetan hätte, wieder einmal ein Erfolgserlebnis geniessen zu können. So aber bleiben Niedergeschlagenheit und Frust zurück – Unzufriedenheit ob der eigenen Leistung. Dass sich bald eine Besserung einstellen wird, bleibt offen. Der nächste Gegner der St.Galler ist am kommenden Samstag auswärts der Leader Kadetten Schaffhausen.

RTV Basel – St.Otmar 31:29 (16:16)

Rankhof – 150 Zuschauer – Sr. Abalo/Maurer.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen RTV Basel und 4-mal 2 Minuten und Disqualifikation von Geisser (47.) gegen St. Otmar.

RTV Basel: Kühner (11 Paraden)/ Hoppe(0 P.); Halmagyi, Berger (7), Lapajne (2), Cagalj (2), Esono Mangne (2), Voskamp, Mauron (3), Basler, Brandt, Spende (5/2), Freiberg (1), Paban Lopez (9).

St.Otmar: Zernovic (12 Paraden)/Peraciz(1 P.); Pendic (7/3), Geisser (7), Ben Romdhane, Jurilj (7), Schramm (6), Kaiser (1), Gangl, Juric, Weber, Rojnica (1), Onamade.

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 1:1. St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik, Haas und Schneider.

