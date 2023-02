Handball: St.Otmar kämpft um die Qualifikation für das Playoff

Handball Die nächste Chance für das kriselnde St.Otmar: Heimspiel gegen Wacker Thun Am Mittwoch, 15. Februar, spielt der St.Galler NLA-Klub ab 19.30 Uhr gegen den Europacup-Teilnehmer aus dem Berner Oberland. St.Otmar kämpft immer noch um die Qualifikation für das Playoff. Ein Heimsieg gegen Thun würde die Lage entspannen. Daniel Good Jetzt kommentieren 14.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas. Bild: Tobias Garcia

St.Otmar ist keine überragende, aber eine an sich gute Handball-Mannschaft. Im Mai vergangenen Jahres erreichten die St.Galler beinahe den Playoff-Final. Zwei Tore fehlten. Nun aber kämpft St.Otmar um die Qualifikation für das Playoff der besten acht NLA-Klubs. Basel liegt bloss noch zwei Punkte hinter den Ostschweizern.

15 Niederlagen stehen in der Bilanz St.Otmars bloss 5 Siege gegenüber. Nun ist es nicht so, dass die St.Galler ständig auf verlorenem Posten stünden. Vielmehr spielen sie häufig ordentlich mit und verschaffen sich einen Vorsprung. Aber am Ende setzt es oft eine knappe Niederlage ab. Davon zeugt auch die Tordifferenz von minus 19. Das heisst, dass St.Otmar im Schnitt nur mit etwa zwei Toren Unterschied verliert.

Der Trainer hat einen Vertrag bis 2024

Wenn es hart auf hart geht in der Schlussphase eines Spiels, muss St.Otmar fast immer klein beigeben. Das hängt auch mit der fehlenden Breite im Kader zusammen. Im Herbst kam Verletzungspech dazu. Auch der Topskorer und kompromisslose Verteidiger Ariel Pietrasik fiel aus.

Andernorts käme aufgrund der Resultatkrise der Trainer in die Bredouille. In St.Gallen heisst der Verantwortliche an der Seitenlinie Zoltan Cordas. Er sitzt fest im Sattel, obschon es Zuschauer gibt, die wegen ihm nicht mehr kommen. Cordas ist seit 2020 bei St.Otmar im Amt. Im August 2021 wurde sein ursprünglich bis Ende Saison 2021/22 datierter Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Spielzeit 2023/24 verlängert.

Am Mittwochabend bietet sich St.Otmar im ersten Heimspiel des Jahres die Chance, seine Ausgangslage im Kampf um die Playoff-Qualifikation zu verbessern. Gegner Thun ist zwar noch im Europacup vertreten, aber in der Meisterschaft mässig unterwegs.

NLA. Tabelle: 1. Kriens-Luzern 21/37 (691:605). 2. Schaffhausen 21/32 (673:614). 3. Winterthur 20/30 (628:583). 4. GC Amicitia Zürich 21/24 (625:613). 5. Suhr Aarau 21/24 (595:587). 6. Bern 20/17 (635:621). 7. Wacker Thun 20/17 (572:599). 8. St.Otmar 20/10 (609:628). 9. RTV Basel 21/8 (580:666). 10. Kreuzlingen 21/7 (543:635).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen