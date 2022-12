Handball: Brühl übernimmt die Tabellenspitze

Handball Die Brühler Frauen gewinnen in der NLA das Spitzenspiel gegen Nottwil Der Rekordmeister aus St.Gallen besteht vor eigenem Anhang die Reifeprüfung. Er gewinnt gegen den Titelverteidiger dank einer starken ersten Halbzeit mit 31:27 und übernimmt den ersten Platz in der Tabelle der höchsten Spielklasse im Land. Matthias Schlageter 15.12.2022, 10.07 Uhr

Die Schweizer Nationalspielerin Tabea Schmid erzielt gegen Nottwil acht Tore für Brühl. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Die Brühlerinnen legten einen Blitzstart hin und überrannten Nottwil in der Anfangsphase. Der verdiente Lohn: eine komfortable 8:2-Führung nach neun Minuten. Die Gäste aus der Innerschweiz fanden in der Folge zwar ins Spiel, Brühl war jedoch weiterhin konsequenter in der Abwehrarbeit und durchschlagskräftiger im Angriff. So führte der LC Brühl nach 23 Minuten weiter deutlich mit 14:7. Bis zur Pause ging es dann im Gleichschritt weiter, sodass die Gastgeberinnen mit einem deutlichen 19:12 in die Pause gingen.