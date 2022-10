Handball: St.Otmars Topskorer Ariel Pietrasik fällt verletzt aus.

Handball Der Unersetzliche fehlt lange: St.Otmar muss nach Daumen-OP ohne Topskorer Ariel Pietrasik auskommen Die St.Galler NLA-Handballer empfangen am Mittwoch um 19.30 Uhr den BSV Bern und müssen auf Ariel Pietrasik verzichten. Wie St.Otmar den Ausfall des 22-jährigen Polen vorne und hinten auffangen will. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 18.10.2022, 19.20 Uhr

Ein sicherer Schütze in der Offensive: St.Otmars Ariel Pietrasik beim Penaltywurf. Bild: Reto Martin

Diese Rückfahrt dürfte St.Otmars Sportchef Andy Dittert mit einem mulmigen Gefühl angetreten haben. Denn er war es, der am Dienstag Ariel Pietrasik in die Rosenbergklinik einlieferte, wo dieser am Abend operiert wurde.

Der Topskorer der St.Galler hatte im Länderspiel mit Polen gegen Lettland einen Bruch des Daumengrundgelenks der Wurfhand erlitten. Die Ausfalldauer ist schwer abzuschätzen und hängt von der Operation sowie dem Heilungsverlauf ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Pietrasik erst im Dezember wieder Handball spielen kann.

Für St.Otmar ist der wochenlange Ausfall des Topskorers, der wohl mindestens zehn Spiele verpassen wird, ein herber Verlust. Dittert sagt:

«Ariel Pietrasik kann man nicht ersetzen.»

Und dennoch müssen die St.Galler versuchen, genau das irgendwie zu schaffen. Denn mit Pietrasik fehlt nicht nur der Topskorer im Angriff, sondern auch die eine Hälfte des Innenblocks in der Defensive. Der 22-jährige Pole spielte in der laufenden Saison nicht selten über die kompletten 60 Minuten.

Pendic und Jurilj offensiv in der Verantwortung

Die Last des Toreschiessens müssen die St.Galler in den kommenden Wochen auf mehrere Schultern verteilen. Von den 216 bisher erzielten Treffern gehen deren 81 auf Pietrasiks Konto. Der Rechtshänder wirft also jedes dritte Tor St.Otmars.

Zum Vergleich: Andrija Pendic und Dominik Jurilj, die in der internen Torschützenliste auf dem zweiten Platz folgen, erzielten je 31 Tore und damit zusammen gerechnet immer noch deutlich weniger als Pietrasik alleine. An Pendic und Jurilj liegt es nun in der Offensive, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. «Wir sind gezwungen, unser Spiel nun anders zu gestalten», sagt Dittert. Er fügt an:

St.Otmars Sportchef Andy Dittert Bild: Benjamin Manser

«Wir müssen auf höchstmöglichem Niveau improvisieren.»

Dafür benötige es in der Mannschaft hundertprozentige Leistungsbereitschaft. Denn auch in der Defensive muss St.Otmars Trainer Zoltan Cordas neue Lösungen finden, fällt doch neben Pietrasik auch Noah Haas und damit die zweite Hälfte des Innenblocks aus. Zuletzt sprang Antonio Juric in die Bresche.

Weitere Kandidaten für den Mittelblock sind Jurilj, Clemens Gangl oder Benjamin Geisser. «Tatsache ist, dass wir mit einer Deckung antreten werden, die so noch nie zusammengespielt hat», so Dittert. Sowohl im Zentrum als auch auf den Halbpositionen muss Trainer Cordas die Defensive neu formieren.

Chancen für andere Spieler

Sportchef Dittert möchte aber nicht schwarzmalen, was die kommenden Wochen angeht. «Wir sind ab jetzt der Underdog. Diese Rolle müssen wir annehmen und versuchen, zu überraschen.» Bei St.Otmar werden nun vermehrt Akteure zum Einsatz gelangen, die zuletzt wenig bis gar nicht spielten. Das kann eine Chance sein. Dittert:

«Es wäre nicht das erste Mal, dass sich in einer solchen Phase neue Leistungsträger entwickeln.»

Deshalb erhofft sich Dittert gar einen positiven Effekt, der langfristig betrachtet, das Kader weiterbringen soll.

Unter diesen erschwerten Bedingungen sieht sich das sechstplatzierte St.Otmar am Mittwochabend um 19.30 Uhr gegen den BSV Bern als Aussenseiter. Bern liegt in der Tabelle auf Rang acht und befindet sich aktuell in einer Negativserie von sieben sieglosen Partien. Bei den Gästen steht seit dieser Saison der ehemalige Nationalgoalie Aurel Bringolf unter Vertrag – nach vier Spielzeiten in St.Gallen.

