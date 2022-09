St.Otmars Handballer gastieren bei GC Amicitia Zürich.

Handball Der nächste Tempotest für St.Otmar: Gastspiel in der Saalsporthalle bei GC Amicitia Zürich St.Otmars Handballer sind mit zwei Punkten aus drei Partien in die NLA gestartet. Am Samstag um 18 Uhr folgt bei GC Amicitia Zürich erneut eine Begegnung auf Augenhöhe. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 16.09.2022, 16.15 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic (Mitte) lenkt das St.Galler Spiel als Regisseur. Bild: Reto Martin

St.Otmars Trainer Zoltan Cordas ist überzeugt, dass die höchste Schweizer Liga so ausgeglichen ist wie seit gut 20 Jahren nicht mehr. «Vom Letztplatzierten bis zum Dritten kann jeder jeden schlagen», sagt er. Das ist nach zwei (GC Amicitia) bis fünf (Kadetten) absolvierten Spielen zwar noch kaum in der Tabelle abzulesen. Jedoch steht bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison nur noch eine Mannschaft ohne Punktverlust da: Suhr Aarau, das ebenfalls erst zwei Partien absolvierte.

Gerade weil die NLA so ausgeglichen ist, gibt es kaum mehr Spiele, in denen es die Mannschaften etwas lockerer angehen können. Im Kampf um einen vorteilhaften Playoffplatz – im besten Fall unter den ersten Vier – zählt jeder Punkt. Deshalb sagt auch Trainer Cordas: «Wir müssen in jedem Spiel ans Limit gehen, um zu punkten.» Mit den ersten drei Partien ist der Österreicher trotz nicht optimaler Punkteausbeute zufrieden.

«Über die Leistungen kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Wir haben gezeigt, zu was wir fähig sind.»

Pendic und Pietrasik sind unverzichtbar

Der grosse Umbruch im Kader benötige zwar weiterhin seine Zeit. «Die ganze rechte Seite ist neu. Es ist normal, dass noch nicht alles perfekt harmoniert», so Cordas. Was sich hingegen auch in dieser Saison nicht verändert hat, ist der Stellenwert des St.Galler Rückraums um Regisseur Andrija Pendic und Distanzschütze Ariel Pietrasik. Die beiden wohl wichtigsten Feldspieler unterstrichen in den ersten Partien ihre Unverzichtbarkeit für St.Otmar. Cordas sagt: «Natürlich möchte ich die Tore auf mehr Schultern verteilen, aber ich muss auch das Maximum aus dem Kader herausholen.» Dominik Jurilj, der zuletzt krankheitshalber passen musste, könnte in dieser Hinsicht Abhilfe leisten. Zumindest in der Offensive.

Steigerung in der Deckung

In den ersten drei Partien wurde St.Otmars Defensive in Sachen Tempofestigkeit ordentlich geprüft. Die Deckung steigerte sich von 33 Gegentreffern im ersten Spiel gegen die Kadetten auf deren 29 gegen Pfadi und dann auf 25 in der Partie gegen Wacker Thun. «Wir müssen diese Zahlen nüchtern betrachten», sagt Cordas. Denn vieles hänge auch von Abprallern, Gegenstössen und eigenem Erfolg in der Offensive ab.

«Wichtig ist, dass wir uns schnell zurückziehen und formieren. Denn die Positionsabwehr funktioniert gut.»

Im modernen Handball mit schneller Mitte, zweiter Welle und vielen Tempogegenstössen gewinnt der schnelle Rückzug immer mehr an Bedeutung. Auch gegen GC Amicitia wird St.Otmar in dieser Hinsicht erneut getestet. Und wie sieht es mit St.Otmars Tempohandball aus? «Unser Markenzeichen wird das wohl nicht mehr», sagt Cordas. Zu wenig breit sei das Kader und zu viele Wechsel zwischen Offensive und Defensive müssten vollzogen werden. «Wir würden uns schlicht selbst kaputt machen.» Was nicht heisst, dass St.Otmar nicht ins Tempo geht. Aber wenn, dann mit Köpfchen. Das entscheidet meist Spielgestalter Pendic.

