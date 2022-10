Der HSC Kreuzlingen jagt den ersten Thurgauer Sieg in der NLA

Handball Der HSC Kreuzlingen vermag keine Profis, hat aber andere Vorzüge: Der kreative Weg des Thurgauer NLA-Vereins Die Thurgauer Handballer bestreiten erstmals in der Vereinsgeschichte eine NLA-Saison – dabei soll es nicht bleiben. Deshalb müssen sich die Kreuzlinger einiges einfallen lassen, um mit der finanziell überlegenen Konkurrenz mithalten zu können. Ives Bruggmann Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Der St.Galler David Fricker (links) ist auf dem rechten Flügel beim HSC Kreuzlingen gesetzt. Bild: Mario Gaccioli

Der Wechsel David Frickers von St.Otmar zum HSC Kreuzlingen dient als ideales Anschauungsbeispiel für den Weg, den die Thurgauer einschlagen. Aufgrund des kleinsten Budgets in der NLA – trotz deutlicher Aufstockung im Vergleich zur vergangenen Saison – und begrenzter Trainingsmöglichkeiten setzt der HSC Kreuzlingen auf andere «Vorzüge».

Bei den Thurgauern können die Handballer einerseits auf höchster Ebene spielen, andererseits den Beruf oder das Studium vorantreiben. Bei den vier Trainings, die der HSC Kreuzlingen aufgrund eingeschränkter Hallenkapazitäten wöchentlich absolviert, gehen Beruf/Studium und Handball gut aneinander vorbei. Der Stadtsanktgaller Fricker hat so die Möglichkeit, neben seinem BWL-Teilzeitstudium noch 60 Prozent im Finanzbereich zu arbeiten. «Ich hatte schon die Ambition, weiterhin Leistungssport auf möglichst hohem Niveau zu spielen», sagt Fricker.

Heiko Grimm, Trainer und sportlicher Gesamtleiter beim HSC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli

An diesem Punkt kam der HSC Kreuzlingen ins Spiel. «Als wir gehört haben, dass es bei St.Otmar für David nicht weitergeht, haben wir ihn sofort kontaktiert», sagt Heiko Grimm, sportlicher Gesamtleiter und Trainer des Männerteams.

«Für mich hat David Fricker unbestritten NLA-Niveau.»

Gut mitgehalten, «ärgerlicher» Punktverlust

Auch Bruno Kozina, ein weiterer NLA-erfahrener Neuzugang, war auf der Suche nach einer solchen Lösung. «Er ist ein 31-jähriger Familienvater, der sich etwas neben dem Handball aufbauen will», sagt Grimm. Der Verein half ihm bei der Jobsuche. Nun arbeitet der Kroate in einem 70-Prozent-Pensum. Grimm:

«Es geht nur so für uns. Profis können wir uns gar nicht leisten.»

Trotz einiger Zugänge steht der HSC Kreuzlingen nach sechs Runden noch ohne Punkt da. Leistungsmässig fielen die Thurgauer aber nicht ab. Im Gegenteil. In den meisten Partien hielten sie lange mit. Gegen Basel verspielten sie daheim «ärgerlich» die Punkte, wie es Grimm nennt. Dennoch: «Wir haben bereits jetzt eine ordentliche Entwicklung genommen. Wenn wir uns weiter verbessern, bin ich zuversichtlich», sagt der deutsche Trainer. Vor allem in Sachen Kondition sieht er Potenzial, da gegen Ende der Partie häufig die Kraft nachlasse.

Zwei Säulen der Mittelachse fallen aus

Zudem müsse sein Team mehr Optionen entwickeln. Diesem Aspekt kommt aktuell noch mehr Bedeutung zu, weil mit Spielgestalter Valon Dedaj, dem Denker und Lenker der Mannschaft, und Kreisläufer Manuel Zeller gleich zwei Säulen aus der Mittelachse wegbrechen. Neben dem genannten Duo gehören dazu das Torhütergespann Haris Berisha/Nikola Marinovic sowie Abwehrchef Bujar Ramosaj, der einer von fünf kosovarischen Nationalspielern im Team der Kreuzlinger ist.

Als dritter Thurgauer Klub in der NLA Der SC Frauenfeld stieg 1979 als erster Handballklub aus dem Thurgau in die höchste Liga der Männer auf. Es war ein kurzes Gastspiel. Die Mannschaft bestand fast ausschliesslich aus Frauenfeldern. Das Geld für externe Verstärkungen wollte und konnte man nicht aufbringen. Mit nur zwei Punkten aus zwei Unentschieden, jedoch ohne einen einzigen Sieg war 1980 der Abstieg Tatsache geworden. Ähnlich lief es beim zweiten Thurgauer Versuch durch den HC Arbon, der die Saison 2010/11 in der NLA ebenfalls mit zahlreichen talentierten Eigengewächsen verbrachte. Nach nur einer Saison und ohne Punkt aus 32 Partien war das NLA-Abenteuer für Arbon wieder vorbei. Der HSC Kreuzlingen ist der dritte Thurgauer Klub, der sich zuoberst versucht. Mit nur einem Sieg wäre Kreuzlingen das bislang beste Thurgauer Team. Im Ostschweizer Derby am Samstag um 19 Uhr in Kreuzlingen fehlen den Thurgauern verletzungsbedingt Valon Dedaj und Manuel Zeller. Bei den St.Gallern fallen Noah Haas und Andrin Schneider aus. (ibr)

Wie schwierig es ist, sich als neuer Verein in der NLA zu etablieren, zeigte in der vergangenen Saison das Beispiel Chênois. Ein einziger Sieg gelang dem Genfer Absteiger. Auch Kreuzlingen wartet noch auf den ersten Sieg. «Man musste gewissermassen damit rechnen, dass es zu Beginn schwierig wird», sagt Fricker, der die Erfahrung aus über 120 NLA-Spielen mitbringt. Und weiter: «Wir müssen positiv bleiben und auf uns schauen, dann kommen auch die Punkte. Am liebsten natürlich in Form eines Sieges.»

St.Otmar trainiert doppelt so viel

Nicht unmöglich, dass der erste Thurgauer Sieg in der NLA (siehe Kasten) am Samstag um 19 Uhr im Heimspiel in der Sporthalle Egelsee gegen St.Otmar zu Stande kommt. Die St.Galler liegen mit nur vier Punkten aus sechs Partien zumindest tabellarisch in Reichweite. In Sachen Professionalität sind die St.Galler den Thurgauern standesgemäss um einiges voraus. St.Otmar-Eigengewächs Fricker trainierte in der vergangenen Saison noch knapp doppelt so viel. Wie viele Tipps gab er seinen Mitspielern bereits bezüglich St.Otmars Spielweise? Fricker: «Ich versuche, ein paar taktische Dinge einzubringen. Wir müssen aber vor allem auf unsere Leistung schauen.» Bei vier Trainings pro Woche wohl die richtige Herangehensweise.

