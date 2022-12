Handball: Kreuzlingen erstmals im Cup-Viertelfinal

Handball Der Coup ist perfekt – Kreuzlingens Handballer erreichen erstmals den Cup-Viertelfinal Mit einem 38:35-Heimsieg nach Verlängerung gegen Europacup-Teilnehmer Thun qualifizieren sich die Kreuzlinger Handballer erstmals für den Cup-Viertelfinal Markus Rutishauser Jetzt kommentieren 22.12.2022, 08.14 Uhr

Der Jubel auf der Bank der Kreuzlinger ist gross. Bild: Mario Gaccioli

Zuerst Dramatik pur, dann die vorweihnachtliche Bescherung: In einem packenden Cupspiel zwischen den beiden NLA-Klubs HSC Kreuzlingen (10.) und Wacker Thun (7.) schienen dem Herausforderer vom Bodensee die Felle zuerst noch davonschwimmen.

Der Berner Goalgetter Lukas von Deschwanden, der am vergangenen Wochenende beim 31:28-Sieg in Aarau die 19-jährige Liga-Rekordmarke mit 19 Toren egalisierte, hatte für den Favoriten in extremis noch zum 32:32 ausgleichen können. Sein abgefälschter Wurf fand drei Sekunden vor der Sirene via Innenpfosten den Weg ins Tor.

Neue Moral für die letzten Spiele in der Hauptrunde

In der zehnminütigen Extraschlaufe schienen die Kraftreserven der zuletzt national wie international erfolgreichen Gäste dann allerdings aufgebraucht zu sein. Es waren die Thurgauer, die mit einer überzeugenden Teamleistung das Glück auf ihre Seite zwangen.

Thun, das die beiden Meisterschaftspartien gegen Kreuzlingen noch mit 30:27 und 29:25 gewonnen hatte, musste deshalb mit einer bitteren 35:38-Niederlage im Gepäck die Rückreise an den Thunersee antreten.

Dagegen kam dieses Erfolgserlebnis für den HSC Kreuzlingen gerade zum richtigen Zeitpunkt. Nach zuletzt acht meist knappen Niederlagen in der NLA-Hauptrunde dürfte dem Team dieser Cuperfolg wieder neue Moral für die letzten acht Spieltag verleihen.

Erster Gegner im neuen Jahr ist dann der Tabellennachbar RTV Basel, der am Mittwoch, 8. Februar, in der Kreuzlinger Egelseehalle gastiert.

Viel Teamarbeit: Die Kreuzlinger Dennis Krause (rechts) und Miha Kavcic hindern Thuns Damien Guignet am Torabschluss. Bild: Mario Gaccioli

Frühes Team-Time-out nötig

Kreuzlingen begann fehlerhaft. Nach zehn Spielminuten und dem 3:7 musste Cheftrainer Heiko Grimm deshalb bereits sein erstes Team-Time-out nehmen. Zudem wechselte er seinen Neuzugang Dennis Krause ein.

Der 35-jährige Deutsche brachte mit seinen Gardemassen von 2,02 m und seiner Routine (ehemals 1. Bundesliga) mehr Stabilität und physische Präsenz in die Kreuzlinger Defensive. Auch das 5:1-Abwehrkonzept griff nun besser und Lukas von Deschwanden konnte sich nicht wie üblich entfalten.

Es begann ein Thurgauer Steigerungslauf und in der 22. Minute ging Kreuzlingen erstmals in Führung (13:12). Dieser Eintore-Vorsprung hatte auch bei Halbzeit noch Bestand.

Gonschor nicht zu bremsen

In der zweiten Halbzeit marschierten die beiden Teams im Gleichschritt in Richtung Endphase. Die Einwechselung von Goalie Cédric Färber für einen rund 15-minütigen Einsatz sollte sich auszahlen. Die nominelle Nummer 3 beim Kreuzlingen hielt sein Team mit drei starken Paraden im Spiel.

Allerdings schien sich das gewohnte Drehbuch zu wiederholen. Schon oft war Kreuzlingen bis eine Viertelstunde vor Schluss nahe dran und stand am Ende doch mit leeren Händen da.

Obschon Linksaussen Fynn Gonschor (total 13 Tore) überragend spielte, war es vor allem eine überzeugende Teamleistung, welche die Wende vom 23:26 (45.) zum 29:27 (52.) ermöglichte.

Zwar legten die Thurgauer in der Schlussphase jeweils vor, doch Thun glich immer wieder aus. Letztmals eben durch seinen Goalgetter nur drei Sekunden vor der Sirene. Dass der Aussenseiter in der Verlängerung mehr Reserven besass, überraschte wohl die allermeisten der 220 Zuschauer.

HSC Kreuzlingen – Wacker Thun 38:35 n.V. (15:14, 32:32)

Egelsee – 220 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen, 1-mal 2 Minuten gegen Thun.

Kreuzlingen: Berisha (1. bis 40./55. bis 60./13 Paraden), Färber (40. bis 55./4 Paraden); Gonschor (13/5), Lutz (2), Dedaj (3), Briegmann, Heim, Krause, Fricker (4), Kun, Kavcic (4), Kozina (4), Drilon Tahirukaj (3), Drenit Tahirukaj (5).

Thun: Wick (1. bis 60./16 Paraden, davon 1 Penalty), Winkler (für 1 Penalty/0 Paraden); Linder (7/2), Felder (1), Dähler (7), Sorgen (5), Römer, Lüthi, Dannmeyer, Von Deschwanden (6), Baumann, Guignet (6), Schwab (2), Huwyler, Manse (1), Gruber.

Bemerkungen: Penaltystatistik: Kreuzlingen 5 von 7, Thun 2 von 4. – Kreuzlingen ohne Bär, Ramosaj, Marinovic, Mirdita, Schneider, R. Wipf, F. Zeller und M. Zeller (alle verletzt oder krank).

