Handball: Bei St.Otmar kehrt wieder der Verliereralltag ein

Handball Der BSV Bern überrennt St.Otmar – bei den St.Galler Handballern kehrt wieder der Verliereralltag ein St.Otmar verliert in der NLA der Handballer beim BSV Bern wegen mangelhaftem Rückzugsverhalten 26:35. Fritz Bischoff, Gümligen Jetzt kommentieren 03.12.2022, 21.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Abhängigkeit von Dominik Jurilj ist und bleibt zu gross. Bild: Michel Canonica

Nach dem Erfolgserlebnis vor Wochenfrist mit dem 36:26-Heimsieg gegen den Aufsteiger HSC Kreuzlingen nach acht Niederlagen in Folge ist bei St.Otmar wieder der Verliereralltag eingekehrt.

In Gümligen war der Tabellenachte aus der Ostschweiz gegen den um einen Rang besser klassierten BSV Bern chancenlos und verlor 26:35.

Hatten die Gäste in den ersten 30 Spielminuten das Geschehen bis zur Pause (15:14) mehr oder weniger offen gestalten können, so wurden sie im zweiten Spielabschnitt von den Gastgebern massiv in ihre Schranken gewiesen. Severin Kaiser sagte:

«Wir wurden vom Gegner förmlich überrannt. Der BSV zog sein horrendes Tempo über die gesamte Spielzeit durch. Das standen wir auf verlorenem Posten.»

Dieses Überrennen der St.Galler liess sich einfach analysieren. Im Angriff war die Fehlerquote mit rund einem Dutzend an Fehlpässen oder technischen Fehlern massiv zu hoch, was der Gegner für seine schnellen Angriffsauslösungen zu nutzen wusste.

Schnelle Gegenstösse der Berner

Die Berner profitierten auch zusätzlich noch von den phasenweisen ungenügenden Abschlüssen der St.Galler. Auch dies nutzten sie zu schnellen Gegenstössen.

Da das Rückzugsverhalten des Teams von Trainer Zoltan Cordas immer wieder mangelhaft war, wuchs die Zahl an einfachen Gegenstosstoren des Heimteams immer mehr an. Am Ende waren es fast deren 20. Kaiser sagte:

«Ein Grund dafür war sicher auch, dass wir mit unseren Kräften haushälterisch umgehen mussten und von der Offensive in die Defensive immer zwei Spieler wechselten.»

Damit war die Verteidigung St.Otmars in der Mehrheit der Fälle zu spät wieder organisiert. Stand die Defensive der Gäste einmal, so funktionierte diese nicht schlecht. Dementsprechend Mühe bekundete der BSV aus dem organisierten Angriff heraus seine Abschlüsse zum erfolgreichen Ende zu bringen.

Abhängigkeit von Dominik Jurilj

Doch dies tat der Kampfeskraft, dem euphorischen Siegeswillen und der Aggressivität im Spiel der Berner keinen Abbruch. St.Otmar wirkte deshalb nicht selten verunsichert.

Dies manifestierte sich insbesondre bei Topskorer Dominik Jurilj. In der Anfangsphase der Partie brachte er seine harten Würfe recht problemlos ins gegnerische Tor. Doch schon bald traf er nicht mehr wunschgemäss.

Damit war für die Berner die Torgefahr aus dem St.Galler Rückraum gebannt. Alternativen gab es bei den Ostschweizern keine. Ihre Abhängigkeit von ihrem Zweimetermann war und ist zu gross.

Dies schien insbesondere auch der frühere St.Otmar-Torhüter Aurel Bringolf zu wissen. Er war seinen Bernern ein sicherer Rückhalt und schien nicht selten genau zu wissen, wohin seine ehemaligen Teamkollegen zielten. Viel Unterstützung bekam er in seiner Abwehrarbeit zusätzlich von seinen Vorderleute, die ihren Gegner mit viel Härte in die Schranken wiesen.

BSV Bern - St.Otmar 35:26 (15:14)

Mobiliar Arena Gümligen – 400 Zuschauer – Sr. Hardegger/Hardegger.

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen BSV Bern und 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar.

BSV Bern: Ferrante (1 Parade)/Bringolf (1 Parade); Jauer (2), Kaleb (3), Baumgartner (2), Getzmann (5), Mijatovic, Aellen (11/6), Strahm (2), Hyström (1), Rohr (2), Arn (2), Corluka, Zettermann (2), Gantner (3), Birdahic.

St.Otmar: Zernovic (6 Paraden)/Peraciz (4 Paraden); Pendic (5/2), Geisser (6), Ben Romdhane, Jurilj (7), Haas, Kaiser (4/2), Gangl, Juric (3), Schneider, Kürsteiner (1), Bolt, Rojnica, Onamade.

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 2:0. St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik und Schramm.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen