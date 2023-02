Handball: Hoher Sieg Brühls im Derby

Handball Brühls NLA-Frauen setzen den Siegeszug in der Finalrunde fort und siegen im Ostschweizer Derby hoch Mit 25:16 gewinnt der Schweizer Rekordmeister daheim gegen Kreuzlingen. Den Grundstein für den Erfolg legen die St.Gallerinnen in der Defensive. Es ist der 13. Sieg im 17. Saisonspiel. Brühl liegt punktgleich mit Titelverteidiger Nottwil an der Spitze der Tabelle. Matthias Schlageter 23.02.2023, 10.19 Uhr

Kompromisslos in der Verteidigung: Brühls Nationalspielerin Tabea Schmid (links) gegen Annika Blanke vom HSC Kreuzlingen. Bild: Mario Gaccioli

Die Brühlerinnen gingen von Beginn weg in Führung und gaben den Vorsprung nicht wieder her. Die St. Gallerinnen drückten von der ersten Minute an aufs Tempo und liessen den Thurgauerinnen im Ostschweizer Derby nicht den Hauch einer Chance.

Auf das zunächst knappe 3:2 nach neun Minuten folgte der stetige Ausbau des Vorsprungs. Nach 18 Minuten stand es 8:3, und ein direkt verwandelter Freiwurf von Martina Pavic Sekunden vor der Pause war für den deutlichen 13:6-Halbzeitstand verantwortlich.

Zeitweise 13 Tore im Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel machte Brühl dort weiter, wo es im ersten Durchgang aufhörte. Stetig wuchs der Vorsprung an. Von 17:9 (40.) stellten die St. Gallerinnen in der 45. Minute erstmals einen Zehn-Tore-Vorsprung her (20:10). Vier Minuten später waren sie bereits 13 Treffer enteilt (23:10).

Brühls Cheftrainer Nicolaj Andersson wechselte erneut während des gesamten Spiels durch und gab so allen 16 Spielerinnen abermals reichlich Einsatzzeit. Das drückte phasenweise auf den Spielfluss, Kreuzlingen konnte daraus aber keinerlei Kapital ziehen. Zwar kamen die Thurgauerinnen in den Schlussminuten nochmals etwas heran, am deutlichen Brühler Sieg (25:16) änderte sich aber nichts mehr.

Nationalgoalie Sladana Dokovic erstmals wieder von Beginn weg daei

Unter den Augen von Nationaltrainer Martin Albertsen spielte sich Sladana Dokovic im Tor der Brühlerinnen in den Vordergrund. Zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr nach der Handverletzung stand die Torfrau zu Spielbeginn im Kasten und lieferte ab. Acht Paraden bei 14 Würfen bedeuteten 58 Prozent Abwehrquote.

Damit war Dokovic ein Hauptfaktor für die deutliche 13:6-Führung nach der ersten Halbzeit. Im Rahmen ihrer dosierten Rückkehr machte Dokovic nach dem Seitenwechsel dann Platz für Fabia Schlachter.

Die sehr guten Torhüterinnen krönten eine herausragende Abwehrleistung der St.Gallerinnen. Kreuzlingen fand über 60 Minuten kein Mittel gegen die bewegliche, zupackende, aber faire (keine Zeitstrafe) und exzellent antizipierende Abwehr des LC Brühl.

Revanche in Zürich ist angesagt

Am Sonntag, 26. Februar, gastiert der LC Brühl um 19 Uhr bei GC Amicitia. Gegen die Zürcherinnen gab es im Januar die zweite und bislang letzte Niederlage in der Meisterschaft. Für diesen Makel wollen sich die Brühlerinnen unbedingt revanchieren.

LC Brühl Handball – HSC Kreuzlingen 25:16 (13:6)

Kreuzbleiche, St. Gallen - 250 Zuschauende - Sr. Brunner/Salah.

Strafen: keine Zeitstrafe gegen Brühl, 2-mal 2 Minuten gegen Kreuzlingen.

LC Brühl: Dokovic (8 Paraden), Schlachter (5 Paraden); Schaefer, Kernatsch (1), Pavic (2), Ackermann, Altherr (2), Wolff (5/3), Tomasini, Schmid (7), Mosimann (1), Lüscher (4), Gutkowska (2), Zürni (1), Baric, Simova.

Bemerkung: Brühl ohne Hess (angeschlagen).