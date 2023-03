Brühl verliert Trainer Nicolaj Andersson, Rolf Erdin springt ein.

Handball Brühl gewinnt das Spitzenspiel und verliert Trainer Nicolaj Andersson – Meistercoach Rolf Erdin übernimmt bis Saisonende Der LC Brühl und NLA-Cheftrainer Nicolaj Andersson gehen per sofort getrennte Wege. Der auf Ende Saison auslaufende Vertrag wurde auf Wunsch des dänischen Coaches vorzeitig aufgelöst. Zuvor hatte Brühl noch das Topspiel gegen Nottwil mit 33:28 gewonnen. Matthias Schlageter 09.03.2023, 11.16 Uhr

Nicolaj Andersson (rechts) gibt während eines Time-outs Anweisungen. Bild: Mario Gaccioli

Der Sieg im Meisterschaftsspiel gegen Spono Nottwil am Mittwochabend war der letzte Auftritt von Trainer Nicolaj Andersson, der knapp drei Jahre die Leitung des Brühler NLA-Teams innehatte. Der Däne trat vor wenigen Tagen an den Vereinsvorstand und bat um die vorzeitige Auflösung seines noch bis Ende Mai 2023 gültigen Vertrages. Der Grund: Der Profitrainer hatte ein Angebot aus der 2. Bundesliga der Männer erhalten, das allerdings an eine sofortige Verfügbarkeit geknüpft ist.

Der LC Brühl wurde von dieser Nachricht überrumpelt. Trotz der vor einigen Wochen angekündigten Trennung nach dem Ende der Saison plante der Verein für die bevorstehenden Aufgaben in der Meisterschaft und im Cup fest mit Andersson. Nach intensiven Tagen der Suche nach einer Nachfolgelösung stimmte der Verein letztlich dem Wunsch Anderssons zu, so dass der Däne per sofort nicht mehr für das Fanionteam der Brühlerinnen verantwortlich ist.

Eine einzigartige Chance für Andersson

Andersson sagt zum Abschied: «Es war nicht der Plan, Hals über Kopf aus St.Gallen weg zu gehen. Das Jobangebot aus Deutschland ist aber eine einzigartige Chance, die ich, gerade auch mit Blick auf meine persönliche Zukunft, nicht ablehnen konnte und wollte.» Seinen Nachfolgern wünscht der Däne alles Gute: «Ich bin davon überzeugt, dass das Team auch ohne mich grösste Chancen auf die Titel hat. Hierfür drücke ich ab sofort fest die Daumen.»

Meistertrainer Rolf Erdin übernimmt bis Ende Saison

Das Zugeständnis des Vereins war auch geknüpft an eine Nachfolgelösung. Bei der Suche nach einem Ersatz für Andersson wurde Sportchef Roger Bertschinger in Rolf Erdin fündig. Der Zürcher ist kein Unbekannter beim LC Brühl. Als direkter Vorgänger von Andersson fungierte er schon einmal für gut eineinhalb Jahre von Ende 2018 bis Sommer 2020 als Cheftrainer. Unter seiner Leitung gewann Brühl letztmals den Schweizer Meistertitel. Es war der 31. der Klubhistorie. Erdin erklärte sich bereit, die kommenden Wochen bis zum Saisonende mitzuhelfen. Unterstützt wird er von Co-Trainer Adrian Müller und Goalie-Trainer Lubomir Svajlen. Die Ziele bleiben derweil unverändert: Der LC Brühl will in Liga und Cup nach dem Titel greifen.

Souveräner Auftritt im Spitzenspiel

Die Spielerinnen des LC Brühl bescherten Andersson zum Abschied einen souveränen Sieg im Spitzenspiel. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Kreuzbleiche führten die St.Gallerinnen im zweiten Durchgang die Entscheidung herbei. Den grössten Sprung machte Brühl zwischen der 40. und 47. Minute, als es scheinbar spielerisch einfach gelang von 20:19 auf 27:20 davon zu ziehen. Brühls Deckung arbeitete im zweiten Abschnitt auf Hochtouren, mehrere Ballgewinne in der Abwehr gelangen und im Offensivspiel ging die Post ab.

Das war für zu schnell für die Gäste aus Nottwil, die sich zwar bis zur

55. Minute nochmals auf 26:30 heranrobbten. Wirklich zittern mussten die St.Gallerinnen aber nicht. Letztlich siegte Brühl ebenso verdient wie souverän mit 33:28. Damit zieht Brühl in der NLA-Finalrunde an der Tabellenspitze um zwei Punkte davon und festigt Rang eins.

Überragende Tabea Schmid

Nationalspielerin Tabea Schmid machte einmal mehr deutlich, welch grosses Talent in ihr steckt. Im Angriff spielte die 19-jährige Mörschwilerin makellos und versenkte alle ihre zwölf Versuche im gegnerischen Tor. Gleichzeitig war sie als Mittelblockerin die Schlüsselspielerin in der Brühler Deckung.

Telegramm:

Brühl – Spono Nottwil 33:28 (15:15)

Kreuzbleiche –510 Zuschauer – Sr. Brunner/Salah.

Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Brühl. 3-mal 2 Minuten gegen Spono.

Brühl: Dokovic (1 Parade), Schlachter (3 P.); Schaefer (1), Kernatsch (2), Baljak, Pavic (1), Ackermann, Altherr (2), Wolff (8/3), Schmid (12), Lüscher, Hess (3), Zürni, Baric (4), Simova.

Bemerkungen: Brühl ohne Gutkowska und Tomasini (beide verletzt).