Handball: St.Otmar verliert wieder

Handball Am Schluss kommt nicht mehr viel: Bekanntes Muster bringt St.Otmar um den Sieg Die St.Galler NLA-Mannschaft verliert gegen GC Amicitia Zürich 30:33 (16:16) und bezieht damit bereits die sechste Niederlage in Folge. Sarina Bischoff Jetzt kommentieren 13.11.2022, 20.25 Uhr

Dominik Jurilj erzielt neun Tore für St.Otmar, aber wieder gibt es keine Punkte. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Die Ausgangslagen der beiden Mannschaften waren sehr unterschiedlich. St.Otmar war nach fünf Niederlagen in den vergangenen Spielen endlich auf den vierten Saisonsieg aus, während GC Amicitia unter der Woche gegen den Favoriten Kriens-Luzern besiegte und so mit viel Selbstvertrauen nach St.Gallen kam. Am Ende machte aber nicht die Ausgangslage den Unterschied, sondern einmal mehr die Kaderbreite.

Zu Beginn war die Überzeugung der Gäste denn auch sichtbar. Sie machten bis zur 13. Minute keine Fehler und setzten sich mit 8:4 ab. St.Otmar seinerseits wirkte teils unsicher und vergab unter anderem zwei Penaltys.

Danach besannen sich die St.Galler aber auf ihr solides Spiel und holten den Rückstand Tor für Tor auf. Im Rückraum überzeugte insbesondere Dominik Jurilj mit seinen Treffern aus der Distanz. Jurilj sagte:

«Wir hatten zu Beginn das Momentum nicht auf unserer Seite, haben uns dann aber gut zurückgekämpft.»

Er hatte mit seinen sechs Toren in der ersten Halbzeit massgeblichen Anteil am ausgeglichenen Spielstand zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich das Geschehen der ersten Halbzeit beinahe, nur dass es dieses Mal nicht mehr für den Ausgleich reichte. Die St.Galler lagen schnell mit fünf Toren (18:23) im Rückstand und liefen diesem in der Folge hinterher. St.Otmar steckte aber nie auf und zeigte sich kämpferisch: «In Sachen Motivation, Wille und Zusammenhalt haben wir uns nichts vorzuwerfen», sagte Jurilj nach dem Spiel, «es ist einfach bitter, dass es am Ende nie zu Punkten reicht.»

Fehlende Alternativen im Rückraum

Dass es wieder nicht zu Punkten reichte, hatte am Sonntag erneut mit den Schlussminuten zu tun. In diesen gingen den verletzungsbedingt dezimierten St.Gallern die Kräfte aus. Jurilj:

«Es ist schon fast ein Muster, dass gegen Ende der Partie unsere Konzentration etwas nachlässt und wir einfache Fehler machen. Dies hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir im Rückraum kaum Alternativen haben.»

Eine Alternative wäre am Sonntag Noah Haas gewesen, der erstmals seit Anfang Oktober wieder spielte, in der Schlussphase sein Team aber nicht unterstützen konnte, da er nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe in der 38. Minute nicht mehr mittun durfte.

So bleibt den Ostschweizern die Hoffnung, bald wieder mehr Breite zu haben und so auch den Lohn für ihren Kampfgeist in Form von Punkten abzuholen.

St. Otmar – GC Amicitia Zürich 30:33 (16:16)

Kreuzbleiche – 890 Zuschauer – Sr. Capoccia/Jucker.

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen St.Otmar inkl. Disqualifikation Haas (38.) und 7-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia.

St.Otmar: Zernovic (6 Paraden)/Peraciz(3 P.); Pendic (4), Geisser (4), Ben Romdhane (2), Jurilj (9), Haas, Kaiser (9/4), Gangl, Juric (1), Kürsteiner, Weber, Rojnica (1), Onamade.

GC Amicitia: Saldatsenka (12 Paraden)/Bachmann(0 P.); Harbuz (1), Blättler (2), Popovski (4), Sluijters (4), Gudmundsson (3), Hayer (1), Bamert (4), Laube (1), Bader, Hrachovec (7/7), Quni (3), Poloz (1), Platz (2), Maros.

Bemerkungen: Verhältnis vergebener Penaltys 3:0. St.Otmar ohne die verletzten Pietrasik, Schramm und Schneider.

