Fussball: 1:1 zwischen Brühl und Absteiger Kriens

Fussball Glanzloses Unentschieden zwischen dem SC Brühl und Absteiger Kriens In der Promotion League spielen die beiden Teams 1:1. Es war ein über weite Strecken zerfahrenes Spiel im Paul-Grüninger-Stadion. Der Ausgang entsprach den gezeigten Leistungen und ist in etwa gerecht. Henri Seitter 25.09.2022, 19.27 Uhr

Der Brühler Trainer Denis Sonderegger. Bild: Reto Martin

Allerdings standen die Krienser dem Sieg aufgrund der guten Leistung in der ersten Halbzeit eher näher. Immerhin wahrten die Brühler mit der Punkteteilung die Ungeschlagenheit vor eigenem Publikum.

Nach einer ausgeglichenen Startphase erzielten die zweikampfstarken Krienser nach einem Eckball in der 11. Minute bereits das 1:0. Marco Rüedi entwischte seinem Bewacher und köpfelte aus gut fünf Metern ungehindert ins Tor. Dieser Erfolg beflügelte die Gäste. Sie standen dem 2:0 mehrmals sehr nahe, doch einmal rettete Torhüter Berisha und einmal Asslan Demhasaj im letzten Moment.

Angel Campos vergibt zwei hochkarätige Chancen

Die St.Galler waren nach dem Rückstand etwas von der Rolle und fanden offensiv gar kein Rezept gegen die robuste Dreierverteidigung, weil die Aussenstürmer viel zu oft und zu früh in die Mitte drängten. Auch im Mittelfeld hatten die laufstarken Krienser ein deutliches Übergewicht. Erst in den letzten Minuten vor der Pause tauchten die Brühler erstmals gefährlich vor dem gegnerischen Tor auf.

Nach dem Wechsel legten die Brühler etwas zu und die Krienser zogen sich vermehrt in die eigene Platzhälfte zurück, blieben aber bei ihren seltenen Kontern stets gefährlich. Vor allem Angelo Campos vergab für Brühl zwei hochkarätige Chancen, einmal verfehlte er das Tor um Zentimeter und das andere Mal rettete Torhüter Lars Hunn.

Gegen Ende wurde die Partie immer hektischer, was auch in den fünf gelben und zwei roten Karten zum Ausdruck kam. In der 80. Minute pfiff der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum einen Penalty für die Brühler. Felipe Dorta verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich.

Auch Kriens muss zu zehnt fertig spielen

Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld konnte Asslan Demhasaj den durchgebrochenen Stürmer nur noch mit der Notbremse stoppen, was zu Platzverweis führte. Aber auch Kriens musste zu zehnt fertig spielen, sodass es beim 1:1 blieb.

Am nächsten Sonntag kommt es um 14.30 Uhr im Kybunpark zum Stadtrivalenderby zwischen der St.Galler U21-Auswahl und dem SC Brühl.