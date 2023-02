GEWONNEN Souveräner Heimsieg – Wil bodigt Bellinzona Der FC Wil bleibt zuhause weiterhin eine Macht. Mit einem 3:0 Heimsieg festigen die Ostschweizer ihren Platz an der Tabellenspitze. Bis zur Führung mussten die Wiler aber Geduld beweisen. Gianluca Lombardi 05.02.2023, 17.44 Uhr

Nico Maier überzeugte im Mittelfeld und steuerte ein Tor bei. Bild: Gianluca Lombardi

Nach dem beide Kontrahenten nicht mit einem Sieg in die Rückrunde starten konnten, war auf beiden Seiten eine Reaktion gefragt. Vor allem in Bellinzona dürfte im Falle von ausbleibendem Erfolg der Druck grösser und der Umgangston rauer werde. Im Tessin stehen die Zeichen, zumindest in den Wunschvorstellungen der Vereinsführung, klar auf Aufstieg.

Die aktivere und bessere Mannschaft war von Beginn weg der FC Wil. Man hatte im Vorfeld befürchtet, dass die Tessiner womöglich eine ruppige Gangart an den Tag legen könnten, doch effektiv waren es die Hausherren, die physisch deutlich präsenter zu Werke gingen. Prompt dauerte es nicht lange, bis die Wiler die erste Torchance hatten. Der Schuss von Michael Heule wurde aber zur Ecke geklärt.

Überlegenheit

Nach einer Viertelstunde klärte Bellinzona einen Abschluss der Äbtestädter auf der Torlinie und verhinderte so die Führung. Nur zwei Minuten später rauschte ein Abschluss von Sofian Bahloul ganz knapp am Torpfosten vorbei. Irgendwie lang die Heimführung in der Luft, wollte aber trotz vielen guten Chancen vor der Pause nicht gelingen.

Mit dem Seitenwechsel kippte das Spiel noch mehr in Richtung des FC Wil. Die Überlegenheit war nun phasenweise drückend, so dass der Führungstreffer nur noch eine Frage der Zeit war. Zuerst scheiterte Muntwiler zweimal an Joel Kiassumbua im Tor der Gäste, ehe Nico Maier einen Schuss an die Querlatte setzte.

Stehende Bälle als Erlösung

Ein stehender Ball sorgte in der 67. Minute für die Erlösung, als Muntwiler diesen über die Linie beförderte. Vier Minuten später war es wieder ein stehender Ball, der zum 2:0 genutzt wurde. Innenverteidiger Genis Montolio war zur Stelle und schob ein. Auch dem dritten Treffer der Äbtestädter ging en stehender Ball voraus. Dieser wurde aber nur bis zur Strafraumgrenze geklärt, wo Nico Maier sich ein Herz fasste und einen Gewaltsschuss zum 3:0 abfeuerte.

Es war für die Wiler ein verdienter Heimsieg, gegen neureiche Tessiner die den Beweis der Richtigkeit ihrer Aufstiegsambitionen ein weiteres Mal schuldig geblieben sind. Für viele überraschend stehen dafür die Ostschweizer weiterhin an der Spitze.

Telegramm:

FC Wil 1900 – AC Bellinzona 3:0 (0:0)

Lidl Arena, Wil: 985 Zuschauer – Sr: David Schärli.

Tore: 67. Muntwiler 1:0, 71. Montolio 2:0, 91. Maier 3:0.

Wil: Keller; Dickenmann, Wallner, Montolio, Heule; Maier (92. Cueni), Muntwiler (92. Saho), Zumberi; Bahloul (76. Malinowski), Muci (67. Silvio), Lukembila (76. Ndau).

Bellinzona: Kiassumbua; Berardi, Izmirlioglu, Romero, Dixon; Schettino (81. Monti), Durrer (59. Centinaro); Tosetti, Tia (46. Manis), Souza (81. Thomas); Cortelezzi (59. Pollero).

Bemerkungen: Wil ohne Brahimi, Reichmuth (beide krank), Staubli, Abazi (beide verletzt) und Strübi (nicht im Aufgebot). Bellinzona ohne Doldur, Klein, Ocampo, A. Padula (alle verletzt), Morgado, G. Padula und Samba (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 23. Tia, 38. Bahloul, 59. Muntwiler, 82. Ndau.