Fussball: EIn schwieriger Gang für den SC Brühl

FUSSBALL Zwei Vergleiche mit Neulingen in der Promotion League Der in einer Krise steckende SC Brühl spielt am Sonntag auswärts gegen Leader Luzern II. Der FC St.Gallen II empfängt am Samstag in Wil den FC Baden. Felix Mätzler, Stefan Egli 04.11.2022, 15.57 Uhr

St.Gallens Trainer Marco Hämmerli kann aus dem Vollen schöpfen. Bild: Freshfocus/Urs Bucher

Wo haben die Gegner ihre Stärken? Wie präsentiert sich die personelle Situation? Wie lauten die Matchtipps? Unser Überblick vor den Spielen der Ostschweizer Klubs in der Promotion League.

SC Brühl: Reise zum Tabellenersten aus Luzern

Der Gegner: Luzerns II ist Leader in der Promotion League. In den bisherigen 14 Spielen hat die Mannschaft zehnmal gewonnen und zweimal Unentschieden gespielt. Niederlagen gab es nur gegen Breitenrain und Chiasso. Damit scheint die junge Truppe ziemlich unbeeindruckt vom «Kasperletheater» in der Luzerner Führungsriege. Und noch etwas erstaunt: Der Leader der Promo League ist im Sommer aus der 1. Liga aufgestiegen, aber nicht etwa wegen des sportlichen Erfolgs, sondern dank einer «Wildcard».

Die personelle Situation: Brühl hat ein breites Kader, doch jetzt ist die personelle Decke erstmals in dieser Saison dünn. Acht Spieler sind zurzeit verletzt, krank oder gesperrt, unter ihnen Stammspieler wie André Neitzke, Jan Wörnhard, Asllan Demhasaj, Dario Stadler oder Angelo Campos.

Der Matchtipp: Nach acht Spielen ohne einen Vollerfolg und mit nur drei Unentschieden muss man bei Brühl wohl von einer Krise sprechen. Ob sich diese nun ausgerechnet gegen die jungen Luzerner beenden lässt, ist fraglich. Immerhin zwingt die personelle Situation Brühls Trainer zum Rotieren und das hat auch schon Dynamik ins Gefüge gebracht. Dennoch: Luzern ist stärker und gewinnt mit 2:0.

Die Anspielzeit: Luzern II – SC Brühl, Sonntag, 14 Uhr, Sportanlage Allmend Luzern.

FC St.Gallen U21: Der starke Aufsteiger kommt

Der Gegner: Mit Baden gastiert der Aufsteiger aus der 1. Liga in Wil, der es nach Jahren geschafft hat, nach oben zu kommen. Dass er nach 14 Runden auf dem fünften Rang steht, überrascht gar nicht. Es wird seit Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Auf die neue Saison wurden zwei, drei Positionen sehr gut verstärkt. Ein Gegner, der St.Gallen immer alles abverlangt hat und spielerisch stark ist.

Die personelle Situation: Ausser dem noch verletzten Andri Zimmermann kann Trainer Marco Hämmerli aus dem Vollen schöpfen. Für die letzten Spiele der Vorrunde wird so der eine oder andere wieder im Kader sein. Wer von der 1. Mannschaft dazu stösst, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining.

Der Matchtipp: Von den vergangenen acht Spielen verloren die St.Galler nur die Begegnung auswärts mit Breitenrain mit 2:3. Ansonsten konnte sich das junge Team stetig steigern. Es wird am Samstag in Wil eine umkämpfte Partie werden und am Schluss ein leistungsgerechtes 2:2 geben.

Die Anspielzeit: FC St.Gallen II – Baden, Samstag, 18 Uhr, Lidl Sportpark Bergholz, Wil.