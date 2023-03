Fussball: Leader Wil muss sich bewähren

Fussball Wil steht vor der nächsten Bewährungsprobe: Auswärtsspiel gegen das formstarke Thun Der Leader spielt in der Challenge League am Sonntag, 12. März, um 16.30 Uhr auswärts im Bernern Oberland. Der Gegner ist das erfolgreichste Team in der Rückrunde mit vier Siegen und einem Unentschieden. Der FC Wil hat in der Tabelle zwei und mehr Punkte Vorsprung. Daniel Good 10.03.2023, 17.15 Uhr

Nias Hefti (rechts) im Cup gegen die Young Boys mit Cedric Itten. Gegen seinen früheren Verein Wil ist Hefti gesperrt. Claudio De Capitani / freshfocus

Thun hat ein starkes Kader, das aber erst in diesem Jahr so richtig in Schwung gekommen ist. In fünf Meisterschaftspartien setzten sich die Berner Oberländer 2023 viermal durch und spielten einmal unentschieden. Im Cup eliminierten sie Ende Januar Luzern im Penaltyschiessen.

Ein alter Bekannter auf der Trainerbank

Trainer der Thuner ist der frühere Schweizer Internationale Mauro Lustrinelli, der als Aktiver auch beim FC Wil unter Vertrag stand. Zwischen 2001 und 2003 erzielte der heute 47-Jährige zu Beginn seiner Karriere als Profi in 79 Spielen 22 Tore für Wil.

Reichlich Tore fallen möglicherweise auch am Sonntag auf dem Kunstrasen in der Stockhorn-Arena. Thun wie Wil setzen auf eine offensive Gangart. Die Ostschweizer trafen in dieser Saison in 24 Spielen 50-mal und damit am häufigsten in der Liga. Thun erzielte 41 Tore. Das ist der drittbeste Wert in der Challenge League.

Ein Unentschieden im Spitzenspiel

Wil bestreitet in Thun das zweite Auswärtsspiel in Folge. In der 24. Runde erreichten die Ostschweizer dank eines Tores in der Nachspielzeit beim Tabellenzweiten Yverdon ein 1:1. Yverdon spielt am Sonntag um dieselbe Zeit wie Wil in Thun auswärts gegen den Tabellenletzten Neuchâtel Xamax. Der Vorsprung der Wiler Leader auf den ersten Verfolger beträgt zwei Punkte.

Viele Berührungspunkte in die Ostschweiz

Thun, das Anfang Rückrunde noch 15 Zähler hinter Wil lag, weist noch einen Rückstand von 10 Punkten auf. Mit Nias Hefti und Nicolas Lüchinger stehen zwei Ostschweizer Verteidiger im Kader der Thuner. Hefti spielte in der Saison 2018/19 leihweise für Wil. Er erzielte beim 5:0-Sieg Thuns am vergangenen Sonntag gegen Schaffhausen sein erstes Saisontor, ist aber am Sonntag gesperrt. Lüchingers Einsatz gegen Wil ist fraglich.

In der Abwehr der Thuner steht auch Nicola Sutter, der Neffe von St.Gallens Sportchef Alain Sutter. Nicht regemässig zum Zug kommt in der Mannschaft aus dem Berner Oberland Alexandre Jankewitz, der schon für den FC St.Gallen und in der englischen Premier League auf dem Platz stand.

Sperren drohen für das Spiel gegen Aarau

Bei Wil wird der starke und torgefährliche Verteidiger Genis Montolio als verletzt gemeldet. Gleich sechs Spieler der Wiler sind in der übernächsten Partie daheim gegen Aarau gesperrt, wenn sie in Thun verwarnt werden.

Bei ihrem ersten Gastspiel in dieser Saison im Berner Oberland setzte sich Wil dank eines Schlussspurts Anfang November 3:1 durch. Ende August in Wil trennten sich die beiden Mannschaften 1:1.