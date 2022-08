Festival Die Vorbereitungen für das Irish Openair Toggenburg sind im vollen Gange: «Wir zügelten ein komplettes Irish Pub von Hamburg nach Nesslau»

Nach coronabedingter Absage 2021 findet nun am 2. und 3. September das Irish Openair Toggenburg in Ennetbühl wieder statt. Anlässlich der zwölften Durchführung wird in noch authentischerem Ambiente gefeiert – ein Bierbraukurs, Mittelaltermarkt und ein originales Irish Pub sollen dazu beitragen.