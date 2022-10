Der FC Wil trifft in der Challenge League auf Yverdon.

Fussball Sieben Mannschaften trennen nur drei Zähler: Für Wil geht es um jeden Punkt in der umkämpften Challenge League Im Heimspiel gegen Yverdon möchte der FC Wil am Samstag um

18 Uhr eine Reaktion auf das 0:4 in Lausanne zeigen. Die Wiler stehen zwar auf Rang drei, dahinter folgen jedoch zahlreiche Teams mit ähnlich vielen Punkten. Gianluca Lombardi 08.10.2022, 05.00 Uhr

Wils Kastrijot Ndau (links) im Vorwärtsgang. Bild: Gianluca Lombardi

Wenn eine Mannschaft im Spitzenspiel mit vier Toren Differenz untergeht, würde man normalerweise von einer Klatsche sprechen. Das wäre aber im Fall des FC Wil am vergangenen Samstag dann doch vermessen gewesen. Die Ostschweizer zeigten, vor allem im ersten Durchgang, eine hervorragende Leistung. Am Ende war es aber die individuelle Klasse, die den Unterschied ausmachte.

Der Gegner vom Samstag kommt zwar ebenfalls aus der Westschweiz, ist aber nüchtern betrachtet ein deutlich kleineres Kaliber. Yverdon Sport gehört, wie fast alle Mitbewerber, zum Kreis der Teams für die gilt, dass jeder jeden bezwingen kann. Genauso gehört auch der FC Wil zu diesem «erlesenen» Kreis. In den Spielen gegen eben diese Gegner haben die Ostschweizer bis hierhin hervorragend performt.

Deutliche Angelegenheit

Den letzten Direktvergleich mit Yverdon konnten die Wiler mit einem 3:1 erfolgreich gestalten. Bereits zu Halbzeit lagen sie mit 3:0 in Front. Die Westschweizer dürften also noch eine Rechnung offen haben. Doch das Team von Trainer Brunello Iacopetta ist der Meister des Understatements. Nahezu vorbildlich schafft es der FC Wil immer wieder zu verdeutlichen, dass man sich jederzeit nur auf sich selbst fokussiert.

So platt wie das auch klingt, so eminent wichtig scheint dieser Faktor für die Ostschweizer zu sein. Es ist noch nicht lange her, da wurden im «Blick» neun Teams als Aufstiegskandidaten betitelt. Als einziges Team nicht mit dabei war der FC Wil. Neun Spieltage später stehen die Ostschweizer mit 16 Punkte aus neun Partien auf dem dritten Platz. Die Challenge League ist so spannend wie nie. Zwischen Platz zwei (FC Aarau) und Platz acht (Bellinzona) liegen nur gerade drei Punkte. Einzig Vaduz und Xamax sind mit vier beziehungsweise einem Punkt ein wenig abgeschlagen am Tabellenende. Möchten die Wiler ihre gute Position verteidigen, ist gegen Yverdon eine Reaktion gefragt. Während die Gäste aus der Westschweiz einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften müssen, kann Wils Cheftrainer Iacopetta aus dem Vollen schöpfen und wird damit auch im Verlaufe des Spiels viele Optionen zur Verfügung haben.