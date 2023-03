Für den Brasilianer Neymar vom französischen Meister Paris St-Germain ist die Saison beendet. Wie der Klub am Montag bekannt gab, unterzieht sich der Offensivspieler in den kommenden Tagen in Katar einer Operation am rechten Knöchel und fällt drei bis vier Monate aus.

06.03.2023, 18.46 Uhr