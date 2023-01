Die Thurgauerin Nora Häuptle übernimmt Ghanas Fussballnati.

Fussball Nora Häuptle wird Nationaltrainerin von Ghanas Fussballerinnen – das nächste Abenteuer für die Thurgauerin Die 39-jährige Hornerin Nora Häuptle übernimmt die Black Queens. So wird das Fussball-Frauennationalteam Ghanas genannt. Ives Bruggmann 06.01.2023, 12.28 Uhr

Die gebürtige Hornerin Nora Häuptle wohnt seit vielen Jahren in Bern. Bild: Claudio De Capitani

Nora Häuptle wird Nationaltrainerin von Ghanas Fussball-Nationalteam der Frauen. Dies teilte der ghanaische Fussballverband am Donnerstag mit. Die 39-jährige Thurgauerin war zuvor bei den Westafrikanerinnen bereits als technische Beraterin des U20-Teams tätig. Nun also der Wechsel an die Spitze des Frauennationalteams.

Das zweite Nationalteam

Für Häuptle ist es bereits der zweite Job als Nationaltrainerin. Vor gut einem Jahr amtete sie als israelische Fussball-Nationaltrainerin der Frauen und gleichzeitig als Technische Direktorin. Nach etwas mehr als vier Wochen beendete die Hornerin jedoch das Mandat aus persönlichen Gründen.

Zuvor war Häuptle die erste Schweizerin, die in der Frauenbundesliga mit dem SC Sand ein Team trainierte. Kurz vor Ende der Saison 2020/21 wurde die Thurgauerin aber ihrer Position in Süddeutschland entbunden. Die in Bern wohnhafte Häuptle ist bereits seit mehr als zehn Jahren Profitrainerin. Sie begann beim FC Thun als Juniorentrainerin, arbeitete später als Konditionstrainerin für die Berner Tennisspielerin Romina Oprandi und führte danach während fünf Jahren erfolgreich das Schweizer U19-Frauennationalteam mit dem Höhepunkt EM-Halbfinal. Seit 2015 fungiert die studierte Sportwissenschafterin ausserdem als Fussballexpertin beim SRF.

Als Spielerin lancierte Nora Häuptle beim FC Staad ihre Karriere, die sie bis ins Schweizer Nationalteam führen sollte. Nach den Stationen Young Boys, Zuchwil, Twente Enschede und Thun beendete die Hornerin ihre Laufbahn 2010.