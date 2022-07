FCSG: Nicolas Lüchinger leihweise zum FC Thun

Gastronomie «Brutale Arbeitsbedingungen»: Thurgauer Wirt ist am Ende seiner Kräfte und gibt auf

Eigentlich ist Roland König, Wirt im «Rössli» Oberhofen-Lengwil, ein Opfer seines Erfolges. Der leidenschaftliche Wirt muss sein Restaurant zumachen, weil es so gut läuft. Die aktuellen Rahmenbedingungen in der Gastronomie zwingen ihn zu einer schöpferischen Pause. König erzählt, was hinter dem Entscheid steckt – und dass er Angst vor den Reaktionen seiner Gäste hat.