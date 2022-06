Fussball Gianluca Frontino wird neuer Assistenztrainer beim FC Wil 1900 Der FC Wil 1900 verpflichtet Gianluca Frontino als neuen Assistenztrainer. Er ersetzt Burim Kukeli, der den Verein vorzeitig verlassen wird. Frontino erhält vorerst einen Vertrag bis am 30. Juni 2023. 11.06.2022, 10.13 Uhr

Gianluca Frontino hat einen Vertrag bis Ende Juni 2032 beim FC Wil. Bild: pd

Der gebürtige Schaffhauser Frontino spielte den Grossteil seiner Karriere beim FC Schaffhausen und dem FC Aarau in der Challenge League. In den Jahren 2014 bis 2016 war er für zwei Saisons beim FC Thun in der Super League unter Vertrag und absolvierte rund 50 Partien, sechs davon auf der europäischen Bühne. Seine aktive Laufbahn beendete er vor drei Jahren.

Anschliessend startete Frontino seine Trainerlaufbahn beim FC Diessenhofen, ehe er im vergangenen Sommer das Zepter beim SV Schaffhausen in der 2. Liga Interregional übernahm. Hinter Kreuzlingen und Weesen liegt seine Mannschaft aktuell auf dem dritten Rang und kann an diesem Wochenende den Aufstieg in die 1. Liga Classic realisieren. Angewiesen ist er dabei ausgerechnet auf Schützenhilfe der zweiten Mannschaft des FC Wil 1900, die gleichzeitig gegen den FC Weesen antritt. Nebenbei absolvierte der 32-jährige im vergangenen Jahr die Ausbildung zum UEFA A-Diplom. Die ersten Wochen wird Frontino gemäss Medienmitteilung aber nur bedingt vor Ort sein können. Vor wenigen Tagen erlitt er einen Riss der Achillessehne und wurde bereits operiert.

Der bisherige Assistenztrainer Burim Kukeli wird den Verein im Sommer verlassen. (pd/red)