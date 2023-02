Fussball FCSG-Trainer Peter Zeidler vor dem Spiel bei Leader YB: «Die Young Boys sind nicht unantastbar» Der FC St.Gallen bestreitet am Sonntag um 16.30 Uhr ein Spitzenspiel, das eigentlich keines ist. Der Vorsprung des Leaders aus Bern auf die zweitklassierten Ostschweizer beträgt 14 Punkte. Immerhin könnte es wieder einmal spektakulär werden: Die beiden Teams stellen die besten Offensiven der Liga. Patricia Loher 10.02.2023, 16.07 Uhr

St.Gallens Coach Peter Zeidler im Training. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Natürlich sei es ein Spitzenspiel, sagt St.Gallens Trainer Peter Zeidler. «Erster gegen Zweiter ist immer ein Spitzenspiel. Auch wenn der Abstand gross ist.» In der Super League ist bereits im Februar klar, wer den Meistertitel gewinnen wird.

Die Young Boys ziehen an der Spitze einsam ihre Kreise, es wäre übertrieben, St.Gallen als ersten Verfolger zu bezeichnen.

Den zweiten Rang im Blick

Allerdings steht für die Ostschweizer, die sich am vergangenen Samstag mit dem 3:0 gegen Servette den ersten Sieg in diesem Jahr gesichert haben, doch einiges auf dem Spiel. Hält sich die Mannschaft bis zum Saisonende auf dem zweiten Rang, bestreitet sie sportlich und finanziell (allenfalls drei) reizvolle Qualifikationsrunden zur Champions League.

Die Gelegenheit in dieser Saison wäre günstig, da der FC Basel schwächelt und auch die anderen Teams nicht stärker scheinen als die St.Galler. Nur: Servette muss noch das Nachtragsspiel in Winterthur absolvieren. Und das zweitplatzierte St.Gallen und das letztklassierte Winterthur trennen gerade einmal neun Zähler.

«Dann könnten wir in St.Gallen bleiben»

Am Sonntag wartet der härteste Brocken auf die Ostschweizer: Zu Hause haben die Young Boys seit März 2022 nicht mehr verloren.

Hinzu kommt die hinlänglich bekannte Statistik: Seit das neue Stadion 2005 eröffnet wurde, gelang es dem FC St.Gallen noch nie, in Bern zu gewinnen - weder im Cup noch in der Meisterschaft. Zeidler sagt: «Die Young Boys sind nicht unantastbar. In einem Spiel ist es möglich, sie zu besiegen. Würden wir nicht daran glauben, können wir ja gleich in St.Gallen bleiben.»

Es gab in dieser Saison einen Moment, als die St.Galler mit den Bernern auf Augenhöhe schienen: Am 4. September bezwangen die Ostschweizer die Mannschaft von Trainer Raphael Wicky im eigenen Stadion mit 2:1 und übernahmen die Tabellenspitze. «Die Erinnerungen können helfen», so Zeidler.

Der frühere St.Galler Cedric Itten (Mitte, gegen Winterthurs Roy Gelmi) ist mit neun Treffern zweitbester Torschütze der Super League. Bild: Peter Schneider/Keystone

Allerdings relativiert er auch gleich und spricht von den besonderen Umständen, die damals herrschten: Nach dem Horrorfoul an Fabian Schubert kassierte Ulisses Garcia in der 21. Minute die rote Karte, 20 Minuten vor Spielschluss musste auch Cédric Zesiger nach der zweiten Verwarnung vom Platz.

Nach diesem Erfolg geriet St.Gallen in eine Resultatkrise und verlor den Anschluss an die Young Boys. Auswärts unterlagen die Ostschweizer in der Vorrunde aber knapp und unglücklich durch ein Eigentor kurz vor Schluss mit 1:2.

Was passiert mit Vallci?

In Bezug auf die Aufstellung mochte sich Zeidler am Freitagmittag nicht in die Karten blicken lassen. Noch stünden zwei Trainingseinheiten aus, sagte er. «Aber im Prinzip haben wir es gegen Servette gut gemacht. Und ich will nicht jede Woche etwas ändern.»

Zurückhaltend bleibt der Coach auch bei der Frage, ob sich Albert Vallci mit der vielversprechenden Leistung gegen die Genfer als Sechser in die Mannschaft gekämpft habe. «Er kann auf unterschiedlichen Positionen spielen», so Zeidler. «Aber es stimmt: Sein Auftritt gegen Servette war gut.»

Hinzu komme, dass der 27-Jährige, der im vergangenen Sommer nach fast einem Jahr Verletzungspause aus Salzburg nach St.Gallen gekommen ist, seit Anfang Januar jedes Training bestritten habe und deshalb je länger desto besser in Form komme.

Emmanuel Latte Lath (rechts, mit Basil Stillhart) ist nach Adduktorenproblemen wieder im Training. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Latte Lath möglicherweise dabei

Langsam aber sicher kürzer wird die Verletztenliste: Patrick Sutter und Isaac Schmidt sind wieder fit, auch Emmanuel Latte Lath gehört am Sonntag möglicherweise dem Kader an. Fehlen dürften, nebst Fabian Schubert, weiterhin Randy Schneider und Julian von Moos.

In Bern nicht auf der Ersatzbank Platz nehmen wird Teammanager Ramin Pandji, der am vergangenen Samstag die rote Karte gesehen hatte. Er wurde für zwei Spiele gesperrt. Gefährdet ist auch der Trainer: Gegen Servette zeigte ihm der Schiedsrichter zum dritten Mal eine gelbe Karte, bei einer vierten Verwarnung wäre er für das nächste Spiel gesperrt.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Stillhart, Stergiou, Maglica, Kempter; Görtler, Vallci, Witzig; Alves; Dajaku, Guillemenot.