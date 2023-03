Fast wäre die lange Geschichte des FCSG im Abfall gelandet – wie sie Fredi Hächler gerettet hat und was die aufsehenerregendste Entdeckung war

Die Schriften lagerten unbeachtet in Schachteln. Dabei dokumentieren sie, dass der FC St.Gallen bereits drei Jahre vor 1879 vereinsmässig Fussball spielte. Fredi Hächler hat die Anfänge aufgearbeitet. Am Mittwoch hält er in der Kantonsbibliothek einen Vortrag.