Fussball: Ein ehemaliger U21-Spieler des FC St.Gallen hilft Wil

Fussball «Ich habe einen Traumjob»: Ein ehemaliger U21-Spieler des FC St.Gallen bringt den FC Wil als Trainer auf Vordermann Jan Breitenmoser steigt beim FC Wil vom Praktikanten zum Sportchef auf – und hilft mit, ein ambitioniertes Challenge-League-Team zu formen, das am Dienstag daheim auf Lausanne trifft. Peter Birrer Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jan Breitenmoser, ehemaliger U21-Spieler des FC St.Gallen, ist seit Januar 2021 als Sportchef des FC Wil im Amt. Bild: Arthur Gamsa

Angenehm ist das Erwachen nicht an diesem Sonntag. Zu verarbeiten gilt es ein 1:5 in Bellinzona, eine schmerzhafte Ohrfeige – verbunden mit dem Verlust der Spitzenposition in der Challenge League.

Und doch hält es Jan Breitenmoser für angebracht, das Augenmass zu bewahren. «Wir haben die Niederlage mit zahlreichen Eigenfehlern selber verschuldet», sagt der Sportchef des FC Wil, spricht von einem «Betriebsunfall» und wünscht sich «ein anderes Auftreten am Dienstag um 20.15 Uhr im Heimspiel gegen Leader Lausanne-Sport.

Breitenmoser arbeitet den Abstecher ins Tessin auf wie ein alter Routinier, dabei ist er erst 27. Aber, was tut das schon zur Sache? Massgebend ist, was er liefert. Und diesbezüglich verdient er sich bislang sehr gute Noten.

Das Talent, das einen anderen Weg wählte

Dabei war sein Plan ursprünglich ein anderer, und abwegig schien es nicht, dass er aufgehen würde. Jan Breitenmoser galt einst als Talent, spielte im Nachwuchs des FC Zürich und schaffte es in St.Gallens U21-Auswahl. Immerhin. Aber ihn beschlichen gleichwohl Zweifel: Macht es Sinn, Profi zu werden und das Risiko einzugehen, vielleicht nicht über die Challenge League hinauszukommen?

Er brach die Übung ab. Schlug eine andere Richtung ein. Und ist nun trotzdem mittendrin im Geschäft. Er sagt: «Ich habe einen Traumjob.»

Fussball ist seine Leidenschaft seit der Kindheit. Er wächst in Wil auf, das Bergholz erreicht er von seinem Elternhaus in zwei Minuten zu Fuss, der FC Wil wird sein erster Verein, lange träumt er wie viele davon, einmal die grosse Bühne als Profi zu betreten. Als er merkt, wie schwierig das wird, setzt er auf eine andere Ausbildung. Mit 20 verlässt er die Schweiz, um in den USA Sportmanagement zu studieren.

Breitenmoser besucht die Bluefield University in Virginia und kickt im College-Team. Nach einem Jahr macht er an der Universität von Syracuse weiter, spielt Fussball auf höchster College-Stufe und lernt Dimensionen kennen, die in der Heimat undenkbar sind – oft sitzt er mit seinen Kollegen im Flugzeug, wenn es zu einer Auswärtspartie geht. Er schliesst das Studium mit einem Bachelor ab und kehrt nach dreieinhalb Jahren zurück in die Ostschweiz.

Aufgegleist hat er, dass er beim FC Wil ab Anfang 2019 ein Praktikum in der Administration absolvieren kann. Auf einmal findet er sich in der Sportkommission, er sei «reingerutscht», um es in seinen Worten zu formulieren. Es ist der Beginn eines bemerkenswerten Aufstiegs im Verein: Breitenmoser übernimmt immer mehr Aufgaben, die in den Bereich eines Sportchefs fallen – und seit Ende Januar 2021 trägt er diesen Titel auch.

Trainer Iacopetta lobt: «Er ist ein Fachmann»

Breitenmoser baut sich ein Netzwerk auf, eignet sich Verhandlungsgeschick an, scheut sich nicht vor rhetorischen Duellen mit Beratern und spürt heraus: Wem kann ich vertrauen? Bei wem gehe ich lieber auf Distanz?

Dieses Gespür ist für ihn kein Privileg von Routiniers, die seit Jahrzehnten das Business prägen. So sieht das auch Brunello Iacopetta, als Trainer einer der engsten Mitarbeiter. Der Trainer sagt:

«Es ist dasselbe wie auf dem Platz: Die Leistung zählt. Entweder ist jemand ein Fachmann oder eben nicht. Jan ist definitiv einer.»

Breitenmoser hat sich nie an einem Vorbild orientiert, weder als Spieler noch als Sportchef. Aber es gibt schon welche, die ihm Eindruck machen oder gemacht haben. Für Christoph Spycher zum Beispiel, inzwischen Gesamtverantwortlicher Sport bei YB, findet er lobende Worte. Weil er mit seiner klaren, unaufgeregten Kommunikation auch hohe Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Diese Gabe ist speziell in Momenten hilfreich, in denen es nicht optimal läuft.

Fussball diktiert die Agenda von Breitenmoser. Viel ist er unterwegs, er beobachtet Spiele und Spieler, oder er schaut dem Frauenteam des FC Wil in der NLB zu. Das tut er nicht zuletzt deshalb wegen seiner Frau: Alana O’Neill, die er in den USA kennen lernte, ist Offensivspielerin der Equipe.

Am Dienstag ist der Leader aus Lausanne zu Gast

In Wil trägt Breitenmoser ein Geschäftsmodell mit, das unverzichtbar ist für die Existenz des Klubs. Um das Budget von rund 3,5 Millionen Franken pro Jahr überhaupt stemmen zu können, müssen laufend Transfergewinne erzielt werden. Und Fehlgriffe auf dem Markt sollten tunlichst vermieden werden. Er sagt:

«Natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn nicht regelmässig ein neues Kader zusammengestellt werden müsste, aber es hat auch seinen Reiz, sorgfältig mit den Mitteln umgehen zu müssen.»

Und: «Umso schöner ist es, wenn ein Umbruch erfolgreich bewältigt wird.»

Am Dienstag geht es gegen ein Team weiter, das finanziell deutlich mehr Spielraum hat: Leader Lausanne ist zu Gast. «Das ist eine andere Hausnummer», findet Breitenmoser. Aber zu viel Respekt soll dann doch nicht sein. Der Blick auf die Rangliste ist Motivation genug: Mit einem Sieg schliesst der FC Wil wieder zu den Waadtländern auf.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen