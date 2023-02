FC Gossau: Engagierte Leistung bleibt unbelohnt

Fussball Die engagierte Leistung des FC Gossau bleibt unbelohnt – die Höhepunkte im Video In der 1. Liga verlieren die Fürstenländer das erste Spiel nach der Winterpause gegen Winterthurs U21 mit 0:2. Karl Schmuki Jetzt kommentieren 26.02.2023, 15.33 Uhr

Mit dieser Niederlage fiel Gossau in der Tabelle vom achten auf den neunten Platz zurück. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz schmolz von sechs auf vier Zähler, weil mit Freienbach, Weesen, Kreuzlingen, Uzwil, Grasshoppers U21 und Höngg gleichzeitig sechs Konkurrenten zu Punktgewinnen kamen.

Über die gesamte Spieldistanz gesehen war Winterthurs U21-Team, bei dem überraschend der von einer langwierigen Verletzung zurückgekehrte Timothy Fayulu im Tor stand, etwas die bessere, weil ausgeglichener besetzte Mannschaft.

Bei Gossau wogen die Absenzen von mehreren Schlüsselspielern, etwa des verletzten Nico Abegglen oder des gesperrten Kenzo Schällibaum, an diesem Tag zu schwer.

Gossau lässt gute Torchancen aus

Mit etwas mehr Spielglück allerdings hätte Gossau aber trotzdem zu einem Punktgewinn kommen können. Denn die erste hochkarätige Chance besass das Team von Trainer Oscar Escobar, als Harbin Ademi und Lulzim Salija nach einem Eckball in der 17. Minute haarscharf am Führungstreffer vorbeischrammten.

Auch Nicolas Eberle (vorne), hier im Derby gegen Uzwil, kann die Niederlage gegen Winterthurs U21-Team nicht abwenden. Bild: Michel Canonica

Und eine Minute vor dem Winterthurer Führungstor traf Geronimo Casadio, eben eingewechselt, aus 17 Metern den Pfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss konnte Gossau beim torlosen Spielstand noch immer mit einem Erfolgserlebnis liebäugeln, vor allem, weil der starke Torhüter Damian Böhler in der 29. Minute einen strengen Foulelfmeter von Carmine Chiappetta und auch den Nachschuss von Noe Holenstein abgewehrt hatte, Gossaus junge Abwehr aufmerksam war und Winterthurs Angreifer im Abschluss öfters Nerven zeigten.

Aber unmittelbar nach dem Pfostenschuss von Casadio lief Gossau in einen Konter, und Alessandro Barletta brachte sein Team in der 77. Minute in Führung. Casadio hatte kurz danach noch eine gute Chance aus kurzer Distanz, schoss aber übers gegnerische Tor.

In der Nachspielzeit fiel dann durch Bleard Demi der zweite Gästetreffer, wieder nach einem schnellen Konter. Gossaus engagierte Leistung blieb so unbelohnt.

Gossau – Winterthur II 0:2 (0:0)

Buechenwald – 200 Zuschauer – Sr. Londino.

Tore: 77. Barletta 0:1, 93. Demi 0:2.

Gossau: Böhler; Oroshi, Gülünay, Ademi, Eugster; Franin; Shala, Salija, Muharemi (74. Casadio); Tejada (60. Makia), Eberle.

Winterthur II: Fayulu; Schudel, Arbnor Hasani, Zenel Hasani, Sacipi; Romano; Nay (71. Osmani), Holenstein (92. Costinha), Barletta (92. Demi); Chiappetta, Vögele (71. Zinna).

Bemerkungen: Gossau ohne Schällibaum (gesperrt), Abegglen, Gürgen, Karrica, Nguyen und Stacher (alle verletzt). – 29. Böhler hält Foulelfmeter von Chiappetta. 76. Pfostenschuss Casadio. – Verwarnungen: 11. Romano, 36. Holenstein, 48. Ademi (alle Foulspiel).