Fussball Der FC St.Gallen trifft auf Étoile Carouge: Das sind die Duelle für die zweite Runde im Schweizer Cup Nachdem der FC St.Gallen die Hürde Rorschach-Goldach übersprungen hat, wartet nun ein Duell gegen Étoile Carouge auf die Espen. Gespielt wird Mitte September. 21.08.2022, 22.47 Uhr

Es war ein Traumlos für den FC Rorschach-Goldach: Im altehrwürdigen Espenmoos konnte das Team vom See gegen den grossen FC St.Gallen antreten – der letztlich wie erwartet die Oberhand behielt.

Für das Team von Trainer Peter Zeidler lebt der Traum von der dritten Cupfinal-Teilnahme in Folge somit weiter. Wie die Auslosung am Sonntagabend ergab, müssen die Espen Mitte September als nächste Hürde Étoile Carouge überspringen. Rapperswil-Jona trifft in den 1/16-Finals auf Sion.

Das sind die Cupspiele der zweiten Hauptrunde in der Übersicht:

Rapperswil-Jona – Sion

Stade Lausanne-Ouchy – YB

Etoile Carouge - St. Gallen

Aarau – Basel

Breitenrain – Lugano

La Chaux-de-Fonds – Servette

Meyrin – Winterthur

Bellinzona – Luzern

Lausanne-Sport – FCZ

Goldstern – GC

Schaffhausen – Yverdon

Neuchâtel Xamax – Thun

Portalban/Gletterens – Wil

Rotkreuz – Kriens (PL)

Köniz – Wohlen

Arbedo-Castione – Sarmenstorf