Fussball: Erster Auswärtspunkt für die Jungespen

Fussball Der erste Auswärtspunkt für die St.Galler U21-Auswahl In der zehnten Runde der Promotion League erkämpfen sich die Jungespen auswärts gegen Bavois ein 3:3. Die Ostschweizer lagen im Waadtland rasch 2:0 im Vorsprung. Stefan Egli 09.10.2022, 17.10 Uhr

Gonçalo Filipe Figueiredo Simões brachte den FC St.Gallen II 1:0 in Führung. Bild: Michel Canonica

Die Partie begann für die Ostschweizer wunschgemäss. In der vierten Minute gingen sie in Führung. Eine Flanke von Axel Rouquette verwertete Gonçalo Figueiredo souverän. In der 22. Minute spielt Yanik Wiedermann einen herrlichen Ball in die Schnittstelle, wo Alessio Besio übernahm und herrlich zum 2:0 abschloss.