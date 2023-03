Ex-Profi Claudio Holenstein ist beim SC Brühl Captain.

Fussball Claudio Holenstein ist beim SC Brühl lieber Arbeiter als Chef auf dem Platz – der ehemalige Profi ist der dienstälteste Spieler beim St.Galler Traditionsklub Der SC Brühl bleibt mit dem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Baden in der Promotion League das Team der Stunde. Nun dürfen die St.Galler nach vorne schauen. Der Uzwiler Claudio Holenstein nimmt als ehemaliger Profi auf und neben dem Platz eine Vorbildrolle ein. Beni Bruggmann Jetzt kommentieren 27.03.2023, 13.44 Uhr

Claudio Holenstein dirigiert beim SC Brühl seine Mitspieler. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Am Ende der vergangenen Saison drohte dem SC Brühl der Abstieg. Er spielte zusammen mit drei weiteren Teams in der Abstiegsrunde. In dieser schwierigen Situation holte Brühl (wie sich Ereignisse wiederholen!) aus sechs Spielen ebenfalls 16 Punkte und schaffte den Ligaerhalt. Damals gab es Argumente, den Trainer zu entlassen. Brühl hat ihn gestützt. Roger Jäger, der sportliche Leiter, sagt: «Ich habe die Leistung von Denis Sonderegger in allen Bereichen gesehen, sie war tadellos.» Für diese Haltung wird der SC Brühl nun belohnt.

Mit vier Clubs in der Challenge League

Nach oben schauen, zur Challenge League. Da ist ein Brühler Spieler eigentlich daheim. Er heisst Claudio Holenstein, stammt aus Uzwil, lernte sein fussballerisches Handwerk im Nachwuchs des FC Wil, spielte mit Wil, Gossau, Winterthur und Wohlen in der Challenge League und bestritt dort über 170 Spiele. An sein erstes, es war mit dem FC Wil, erinnert er sich: «Ich wurde im Match gegen Schaffhausen etwa in der 70. Minute eingewechselt, und in der 85. Minute gelang mir bereits ein Tor.» Es folgte eine erfolgreiche Zeit: «Wir haben zum Beispiel mit Wil den BSC Young Boys aus dem Cup geworfen.»

Die Höhepunkte des Heimspiels gegen Baden im Video:

Kein Wunder, dass Holenstein im Jahr 2014 den Schritt nach ganz oben wagt. Carlos Bernegger ist Trainer beim FC Luzern. Er will das Talent aus der Ostschweiz unbedingt. Diese Saison sollte der Höhepunkt werden. Der Uzwiler kommt zum ersten Spiel in der obersten Liga, verletzt sich aber. Nach der Winterpause freut er sich auf den Neustart. Im Vorbereitungsspiel in Wil gelingen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Nach dem Spiel folgt die Enttäuschung. Markus Babbel, der neue Trainer, setzt nicht auf ihn, sagt knapp und trocken: «Junge, wir planen ohne dich.» Das Fazit: «Erfolg hatte ich nicht, Erfahrungen schon.»

Profimässig, dennoch familiär

Während acht Jahren hat Holenstein auf den Fussball gesetzt, war also Profi, zum Abschluss eine Saison bei Wacker Innsbruck in der zweithöchsten Liga Österreichs. Im Jahr 2017 kommt er zum SC Brühl. Somit ist er heute der Spieler, der am längsten zum Verein gehört.

Brühls Claudio Holenstein (links) geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

«Brühl ist ein familiärer Traditionsverein mit gutem Zusammenhalt, der professionell geführt wird.» Holenstein, der Routinier, ist gleich alt wie der Trainer. Probleme? Nein, Akzeptanz: «Denis Sonderegger ist ein guter Analyst mit Feuer und Leidenschaft. Er hat einen gepflegten Umgang mit uns Spielern.»

Ein Arbeiter für das Team

Claudio Holenstein ist Captain. Das ist für ihn Auftrag. «Ich habe Freude am Fussball, diese will ich weitergeben. Ich bin nicht der Chef, ich bin ein Arbeiter für das Team. Das will ich vorleben.» Im Spiel gegen Baden sieht das so aus: Er verteidigt vor dem eigenen Strafraum, und bei jedem Angriff stürmt er in Richtung gegnerisches Tor, wie in der 76. Minute, als er mit einem gefühlvollen Heber die Vorarbeit für Felipe Dortas 2:0 leistet.

«Claudio ist ein Fighter, gibt alles, gewinnt Zweikämpfe – und er unterstützt mich», sagt der Trainer, und der Sportchef schildert den Menschen: «Er hat Führungsqualitäten, ist zuverlässig, menschlich, hat für seine Mitspieler ein offenes Ohr – und ist nicht abgehoben.»

Finanzen, die zweite Leidenschaft

Der junge Claudio macht eine Lehre bei der UBS. «Mich haben Finanz- und Aktienmarkt immer interessiert.» Als er vom Profileben ins «normale» Leben zurückkehrt, ist der Weg klar. «Ich bin unten eingestiegen und habe mich Schritt für Schritt wieder in meinen Beruf eingearbeitet. Nun bin ich bei der Raiffeisenbank Uzwil im Kundendienst tätig. Mein Beruf gefällt mir.» Er sei dank dem Sport ausgeglichener geworden, offen für Neues, bereit fürs Leben.

Wenn der SC Brühl am Ende dieser Saison in die Challenge League aufsteigt, ist das für den Verein ein Abenteuer, für seinen Captain eine Heimkehr.

