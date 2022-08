Brühl und die U21 des FCSG vor dem Saisonstart: die Ausgangslagen

Routinierte Kronen, Neuland bei der Espen-Nachwuchsequipe: So starten der SC Brühl und die U21 des FCSG in die neue Saison

Am Samstag beginnt die Saison in der dritthöchsten Schweizer Fussballliga. Mit dabei aus unserer Region ist Brühl und neu auch die U21 des FC St.Gallen. Wir zeigen alle 34 Partien beider Teams live auf unserem Portal und bieten im Vorfeld einen Überblick: Was hat sich in der Sommerpause getan? Wo haben die Gegner ihre Stärken?